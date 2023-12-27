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Здоровое питание для всей семьи: диетическое меню

Здоровое питание для всей семьи: диетическое меню

Как составить сбалансированное меню для всей семьи? Присмотритесь к рекомендациям редакции "Клео.ру".

Главный принцип здорового питания, пожалуй, можно было бы окрестить словами Гиппократа: "Ваша пища должна быть лекарством". Для современного человека полезность пищи сводится к тому, чтобы она была хотя бы не вредна. А уж, чтобы стала лекарством – нужно постараться. Постараться выбирать соответствующие продукты, готовить их так, чтобы они шли на пользу организму. Что приготовить для своей семьи для поддержания здоровья? В этом поможет диетическое меню.

Здоровое питание ассоциируется с диетой, которая богата овощами, зеленью, фруктами, с низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, ограниченным потреблением сахара и прочих сахаросодержащих продуктов. Здоровая диета – это минимум продуктов из очищенных зерен, отсутствие полуфабрикатов и колбасных изделий. 

Но можно ли вместить эти требования в контекст семейного стола? Конечно, можно. Но для этого нужно сначала понять, в чем заключаются главные принципы здорового питания:

1. Разнообразный рацион

Чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы, важно есть разнообразную пищу. Речь идет о меню, которое содержит в себе белки, жиры, углеводы в необходимых пропорциях.

2. Контроль порций

Сколько бы вы не положили на тарелку, мозг посчитает нужным съесть все. Это древний инстинкт, который напоминает человеку о необходимости жировых запасов. 

3. Минимум обработанных продуктов

Лучшая пища для организма – простая и необработанная. Если зерно – то цельное, если молоко – то только что с фермы, а не с завода, если сладости – то из фруктов и орехов. В общем, минимум полуфабрикатов и того, то упаковано в красивых пакетах. 

4. Норма воды в течение дня

У каждого она своя. Но есть определенный минимум, которого нужно придерживаться для здоровья. На 30 килограммов массы тела – примерно один литр воды.

Фото: Pixabay.com

Если вы хотите перейти на здоровое питание всей семьей, то попробуйте придерживаться этих рекомендаций. Так вы не будете сомневаться, что приготовить из диетического меню, потому что весь набор продуктов будет у вас в холодильнике.

Планируйте меню заранее

Чтобы не случалось стихийных закупок всего и сразу, запланируйте один день в неделю, когда вы покупаете продукты. Это поможет подойти более осознанно к питанию.

Готовьте дома 

Никакой ресторан не заменит еды, приготовленной дома. Во-первых, вы знаете, из чего вы приготовили то или иное блюдо. Во-вторых, вы знаете, как и на чем вы его приготовили. 

Вовлекайте детей в процесс приготовления пищи 

Такой подход поможет развить у детей интерес к здоровому питанию. Усвоить принципы диетического меню помогут семейные приготовления.

Сделайте прием пищи в семье ритуалом

Пусть время завтрака, обеда и ужина будет для вас чем-то особенным. Выключите телевизор и отложите гаджеты. Культура питания важна для здоровья.

Прививайте детям основы здорового питания

Для этого объясняйте пользу различных продуктов и важность умеренного употребления пищи. Не забывайте про то, что дети все копируют. Ваше отношение к питанию и пищевое поведение будет перенято ими.

Фото: Pixabay.com

Если вы не знаете, что приготовить на день, обратите внимание на это диетическое меню. Возможно, это поможет вам в составлении меню на неделю.

Завтрак:

Приготовьте овсяную кашу на воде или нежирном молоке. Добавьте орехи и ягоды. Чашка зеленого чая или черного кофе без сахара будет отличным дополнением.

Перекусом может стать несколько орехов или свежий фрукт (яблоко, банан).

Обед:

Приготовьте овощной салат с крицей или тунцом. В качестве гарнира можно добавить коричневый рис. После выпить травяной чай.

Для перекуса возьмите овощные палочки (морковь, огурцы) с хумусом.

Ужин:

Приготовьте запеченную рыбу с лимонным соком и специями. В качестве гарнира подойдут тушеные овощи. Салат из свежих овощей с оливковым маслом и уксусом отлично дополнит ваш ужин. На десерт можно съесть фруктовый салат или небольшой кусочек темного шоколада с высоким содержанием какао (не менее 70%).

Данный пример диетического меню – лишь ориентир, который помогает понять, в чем заключается главный принцип здорового питания. Что приготовить семье на завтрак, обед и ужин, лучше всего знает, конечно, хозяйка дома. Ко всему прочему, при составлении своего диетического меню нужно ориентироваться на особенности организма каждого из членов семьи и не забывать о рекомендациях врачей и специалистов по питанию.

27 декабря 2023, 18:05
Фото: Pixabay.com
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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