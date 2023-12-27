Канапе на шпажках: лучший рецепт для новогоднего стола

Рецептов, которые добавят нотку нетривиальности новогоднему столу, великое множество. "Клео.ру" предлагают приготовить для гостей канапе на шпажках. Это не требует особых усилий, при этом блюдо станет отличной закуской.

Ингредиенты:

24 шпажки

12 кусочков белого хлеба

150 г копченого лосося

150 г сливочного сыра

2 столовые ложки свежего лимонного сока

1 столовая ложка мелко нарезанного укропа

Соль и перец по вкусу

Декоративные зелень и лимонные дольки для украшения





Процесс приготовления:

1. Начните с приготовления хлебных основ. С помощью кулинарного кольца или стакана вырежьте 24 круглых кусочка хлеба. Вы можете использовать белый или цельнозерновой хлеб, в зависимости от предпочтений.

2. Нарежьте копченый лосось на 12 тонких полосок. Обратите внимание, чтобы полоски были достаточно длинными, чтобы намотать их на шпажку.

3. В миске смешайте сливочный сыр, свежий лимонный сок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Это будет ваша начинка для канапе.

4. Намажьте каждый кусочек хлеба смесью сливочного сыра. Затем оберните полоску лосося вокруг каждого кусочка хлеба, чтобы создать элегантную прямоугольную форму.

5. Наколите каждое канапе на шпажку, оставив небольшой отрезок шпажки свободным для удобства удерживания.

6. Украсьте каждое канапе свежей зеленью и лимонными дольками для придания яркости и свежести.

7. Разместите канапе на шпажках на красивом блюде или подносе и подайте на новогодний стол.

Получившееся блюдо сочетает в себе изысканный вкус и привлекательный внешний вид. Приятного аппетита и с наступающим праздником!