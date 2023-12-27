Киркорова вырезают из эфиров после "голой" вечеринки у Ивлеевой

На этот Новый год можно не ждать музыкальных шоу и программ с участием Филиппа Киркорова. Все огоньки и фильмы, где задействован поп-король, переснимаются и перемонтируются в срочном порядке. Так российское телевидение отреагировало на участие народного артиста в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Выступления певца в "новогодних огоньках" убирают. И заменять его никем не планируется. С "Песней года" ситуация пока неясна. Там Примадон выступал не единожды, да еще и в паре с Люсей Чеботиной. Если номера в его исполнении будут вырезать, то исчезнет из программы и автор хита "Солнце Монако".

Наиболее сложной для телевизионщиков является ситуация с шоу "Маска" на НТВ и с ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию" на ТНТ.

В первой программе Филипп Киркоров – председатель жюри. Планируют убирать и высказывания артиста, и все кадры с его изображением. Даже те, где выступают другие артисты.

В ремейке "Иван Васильевич меняет профессию" Филипп Киркоров сыграл одного из королей. Хотя эпизод с участием артиста небольшой, его также планируют переснимать. Всех участников проекта снова собирают для работы над дополнительными дублями.

Лолита Милявская же подтвердила, что и ее участие на вечеринке Ивлеевой не осталось не замеченным. Певица со слезами на глазах рассказала, что номера с ее участием нещадно вырезают из новогодних концертов и огоньков.

Что же касается Филиппа Киркорова, он пока хранит молчание по поводу касающихся его изменений в эфире. Однако публично принести извинения за участие в "голой" вечеринке он уже успел.