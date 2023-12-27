Дерзкая индивидуальность: как правильно составить модный лук в стиле гранж

Если переводить дословно, то термин гранж обозначает что-то отталкивающее и даже неопрятное. В далеких 90-х знаменитости чаще прежнего предпочитали именно это стиль. На сегодняшний день ажиотаж на подобные вещи хоть и поубавился, но они все равно пользуются популярностью. Редакция "Клео.ру" разобралась в этом сложном и модном вопросе и готова поделиться с читателями несколькими полезными советами, как правильно составить модный образ в стиле гранж.

Особенности

Современные вещи в стиле гранж уже давно перестали быть похожими на одежду бездомного. Сейчас многие именитые дизайнеры специально "состаривают" дорогую ткань, чтобы она больше выбивалась из общепринятых стандартов. Одежда в этом стиле должна выглядеть небрежной, потертой, многослойной, иметь грубые швы и заплатки, дополнительно выделяться цепями и рокерскими атрибутами, а также иметь клетчатый принт и эпатажные надписи.





Как носить и с чем сочетать вещи в стиле гранж

Пожалуй, крайне незаменимыми элементами данного стиля по-прежнему остаются намеренная и демонстративная небрежность. Чтобы оставаться в тренде, необходимо не точь-в-точь цитировать образы в стиле гранж, которые были ранее популярны, а внести современные детали и адаптировать их под направление этого стиля. Вот несколько примеров :

1. Футболки и майки с дерзкими принтами

2. Состаренные "грязные" джинсы

3. Безразмерные клетчатые рубашки

4. Винтажные кожаные куртки

5. Рваные свитера

6. Объемные шарфы

7. Массивная обувь на толстой подошве

Образ в настоящем стиле гранж должен состоять сразу из нескольких элементов одежды. Рваный свитер отлично подходит для носки с кожаной курткой и "грязными" джинсами, а футболка с дерзким принтом "подружится" с клетчатой рубашкой-оверсайз. Главное – проявить фантазию и перестать бояться общественного осуждения. Это еще одна идеология представителей стиля гранж.