Как окружность талии влияет на шансы забеременеть

Женский организм – это очень хрупкая природная конструкция. Любые изменения в теле могут влиять на все органы и системы. Также не стоит забывать, что гормональные скачки в женском организме происходят постоянно. Это не может не отражаться на самочувствии, внешнем виде, фигуре. В свою очередь и фигура влияет на большинство функций женского организма, в том числе и на наступление беременности.





Так, в результате исследований было установлено, что существует прямая связь между окружностью талии и шансом забеременеть. Для эксперимента пригласили более 3000 женщин от 18 до 45 лет, измерили им окружность талии и пришли к выводу, что больший шанс стать матерью есть у тех дам, у которых талия не шире 60 сантиметров.



При этом каждый дополнительный сантиметр в окружности повышал риск бесплодия на 3%. Женщины, талия которых превышала метр в окружности имели высокий риск остаться бездетными.





Поэтому для тех представительниц прекрасного пола, которые хотят родить ребенка, нужно следить за объемами своей фигуры. И это касается не только беременности и родов. Это также связано с общим состоянием здоровья. Дело в том, что лишние сантиметры на талии провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета.

В связи с этим, нетрудно догадаться, как важно для женщин вести здоровый образ жизни. Правильное питание, физическая активность, спокойный эмоциональный фон – неотъемлемые составляющие здоровья и удачного решения вопросов беременности и родов.