Фигуристка Валиева рассказала о своих прямых конкурентах на льду

Совсем недавно юная фигуристка дала большое интервью журналистам издания "WomanHit.ru". В откровенной беседе с представителями прессы Камила Валиева говорила в основном про интересные и важные детали своей насыщенной жизни. Спортсменка также затронула тему соперничества на ледовой сцене и рассказала о своих прямых конкурентах на льду.

Заслуженный мастер спорта России объяснила, что видит конкурентов во всех тех, кто находится в списках стартового протокола. В первую очередь это поединок, а потом уже все остальное. Однако Валиева отмечает, что с уважением относится к соперницам, ведь чтобы дойти хотя бы до юношеских соревнований, требуется большая сила воли и огромное усердие.

На просьбу журналистов назвать конкретные фамилии 17-летняя Камила предпочла отмолчаться. Спортсменка считает, что этого не следует делать, так как все девочки трудолюбивые и показывают максимальные результаты.

Юная фигуристка рассказала и о дружбе между спортсменами. Олимпийская чемпионка верит в приятельские отношения, однако возможно это лишь в случае, когда человек четко разделяет реальную жизнь и выступления на льду. Правда, иногда соревнования продолжаются и в раздевалке.

В беседе с представителями прессы Камила Валиева рассказала, что у нее неплохие отношения с другими спортсменками, которые так же, как и она, выступают в одиночном катании. Фигуристки особо не конфликтуют, а эпизодов со стеклом в коньках в жизни юной чемпионки не было. Девушка выразила надежду, что таких случаев и не будет.