Алена Жигалова отметила свой день рождения в столичном "Крыму"

Праздничная вечеринка "Алена блин! Караоке" традиционно началась вечером, накануне дня рождения. "Наплевать на приметы!" – сказала Алена Жигалова.



Одной из первых на праздник прибыла Ани Лорак вместе со своим новым возлюбленным Исааком Виджраку.

Поздравить Алену приехали Лера Кудрявцева и Катя Гордон – они же группа "Заvucть". В рамках праздника состоялась презентация их новой песни "Корпорат" и конечно исполнен хит "Дамы за тридцать", который уже поет вся страна.





Среди гостей было много друзей и коллег Алены: Люся Чеботина, Наталья Рудова, Анна Седокова, Алена Водонаева, Алексей Жидковский, Тимур Хайдаров, и многие другие.

По традиции, в рамках праздника была вручена премия "Алена, блин! Караоке". В различных номинациях "Золотой блин" получили почти все участники торжества. Например, в номинации "Дива года" победила Ани Лорак. Золотой блин "Настоящему последнему герою" достался Анне Седоковой. Люся Чеботина получила "Интернет-хит", "Правдолюбом" года стала Лера Кудрявцева.





Конечно же, вечеринка не обошлась без приятных сюрпризов, слов восхищения в адрес виновницы торжества, роскошных букетов и не менее роскошных подарков.

Необычный подарок Алене в этот вечер преподнес владелец компании "Герофарм" Петр Родионов, который вынес огромную коробку с шарами с надписью "Чудо" и попросил Алену открыть ее, предварительно напомнив собравшимся гостям о ее заветном желании обрести голливудскую фигуру в Новом году и похудеть еще на 10-15 килограммов.





К удивлению именинницы, из блестящего бокса вылетели шары с пожеланиями, а Петр торжественно пообещал Алене, что чудо-препарат, который очень быстро воплотит ее мечту в реальность, будет у нее уже совсем скоро. Также он пригласил ее посетить современный завод компании в Санкт-Петербурге, чтобы своими глазами увидеть, как создается чудо и другие отечественные препараты для миллионов людей в нашей стране.