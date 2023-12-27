Домашние животные как способ сохранения молодости

Многие из нас заводят питомцев для того, чтобы не было одиноко и всегда был кто-то, кто рассмешит или успокоит. Однако любимые хвостики могут помогать пожилым людям. Стало известно, что домашние животные являются верными помощниками в сохранении молодости.

По результатам исследования, представленных на сайте nature.com, у тех, кто держал или держит дома питомцев, важные для дееспособности функции ухудшались с меньшей скоростью, чем у тех, у кого животных не было. В данном эксперименте приняли участие люди разных возрастов: от 51 года до 101.





Кроме того, близкий контакт с любимыми хвостиками может помочь уменьшить чувство одиночества и изоляции, что особенно важно для пожилых людей, которые могут столкнуться с потерей близких или уменьшением социальных кругов общения.

Если пожилой человек контактирует с кошками, это может помочь сохранить хорошую словесную память. А прогулки на свежем воздухе с собаками позволяют улучшить психологическое самочувствие.





Исследования показывают, что общение с домашними животными способствуют улучшению морального состояния, снижает уровень страха и тревожности, а также активизирует работу мозга. Кроме того, питомцы могут предотвратить развитие некоторых болезней, например, Альцгеймера.