Пережившая развод Ида Галич рассказала о новом возлюбленном

Блогер и телеведущая Ида Галич в своем Youtube-шоу "Есть вопросики" ответила на вопросы звезд. Обычно происходит наоборот: ведущая канала интервьюирует гостей. В предновогоднем выпуске Галич решила изменить формат. В роли ведущего выступил стилист Александр Рогов.

"Вы так похорошели за последний год. Может быть, причиной всему любовь? Что у вас на личном фронте?" – задала вопрос героине выпуска ее коллега Надежда Стрелец.

На что Ида Галич с улыбкой ответила, что состоит в отношениях. Она также уточнила, что Надежда Стрелец отлично знает ее нового бойфренда.

Ида Галич подчеркнула, что сейчас она очень счастлива. Что будет дальше, телеведущая не хочет загадывать, она наслаждается текущим моментом. На вопрос Александра Рогова, долго ли длятся ее отношения, Галич ответила, что недолго – несколько месяцев.

Героиня выпуска рассказала о том, что очень хотела встретить человека, не связанного с медийной сферой. Так оно и вышло. Избранник селебрити занимается бизнесом в сфере промышленных машин и оборудования. По слухам, бойфренда Галич зовут Олег Ледвич. Молодой человек не только предприниматель, но и путешественник.

Знакомство пары состоялось на вечеринке. По словам Галич, разница в возрасте у них небольшая. Ведущая сообщила, что у ее бойфренда тоже есть ребенок, но пока они не знакомили детей.

Напомним, что ранее телеведущая была замужем за Аланом Басиевым. Супруги прожили вместе три года. Развод состоялся спустя год после рождения сына Леона. Предположительно, в семье начался кризис: Галич и Басиев перестали выходить в свет вдвоем и делиться совместными фото. В 2021 году Ида Галич сообщила о разводе с мужем.