Королевский эксперт Лоу: Кейт Миддлтон готова к борьбе за свои идеалы

Недавно близкая приятельница Кейт Миддлтон пообщалась с журналистами издания "PEOPLE". В беседе с представителями прессы она поделилась интересной информацией о супруге наследника британского престола – принца Уэльского.

После многолетних претензий со стороны принца Гарри и Меган Маркл оказалось, что герцогиня Кембриджская Кэтрин перестала обращать на них внимание. Однако каких-либо признаков перемирия между членами королевской семьи все еще нет.

В ходе интервью анонимный инсайдер заявила, что старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стараются двигаться дальше, невзирая на конфликт минувших лет. Звездные муж и жена предпочитают не оглядываться назад и больше внимания и времени уделять тому, что важно в будущем.

Журналисты издания в своей статье приводят и слова королевского эксперта Валентина Лоу. Британский писатель заявил, что Кейт Миддлтон готова к борьбе за свои идеалы.

"У нее такой публичный имидж милой, улыбчивой и, смею сказать, безобидной", – сообщил эксперт.



Однако в действительность принцесса Уэльская якобы обладает сильным духом и волевым характером. Такие качества неплохо помогают ей добиваться желаемого и того, что именно она считает правильным.



Напомним, 7 марта 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В беседе с общественницей супруги сделали по-настоящему громкое и скандальное заявление, которое и стало одной из причин их разногласий с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. По словам герцогов Сассекских, они получили весьма расистские комментарии от родственников относительно цвета кожи их сына Арчи.