Диетолог Денисова дала советы, как избежать похмелья после бурной вечеринки

Вопрос злоупотребления алкоголем как никогда актуален в преддверии Нового года. За праздничным столом соблазн вкусить все и сразу сопутствует желанию попробовать весь имеющийся на столе алкоголь. Это может очень серьезно отразиться на вашем самочувствии. Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о том, как избежать похмелья.

Эксперт не рекомендует садиться за новогодний стол на пустой желудок. Лучше всего поесть за несколько часов до застолья. Также не стоит начинать с алкоголя: он сразу же попадет в кровь и вы резко опьянеете.

Лучше начинать с пищи с большим содержанием жиров. Это поможет минимизировать скорость всасывания алкоголя. Вполне подойдет для этого всеми любимое лакомство с красной икрой.





Не забудьте про зелень и овощные салаты. Содержащаяся в них клетчатка наполнит желудок и поможет быстрее ощутить насыщение. Таким образом вы сможете избежать переедания.

Не забывайте, что алкоголь выводит жидкость из организма. Поэтому на столе должно быть достаточно чистой питьевой воды. Еще один ответ на вопрос, как избежать похмелья: не злоупотреблять газировкой и холодными напитками. Они провоцируют переедание.

Самым опьяняющим напитком является шампанское. Дело в том, что в нем много углекислого газа. По этой причине оно моментально всасывается в кровь. Опьянение наступает гораздо быстрее, чем от других видов алкоголя.





Для того, чтобы снизить алкогольную интоксикация и возможные симптомы похмелья, обязательно делайте продолжительные паузы между приемами пищи – минимум 40 минут. Также стоит добавить активности. Погуляйте на свежем воздухе, проведите танцевальные конкурсы и другие активности. Это поможет быстрее расщепить алкоголь и минимизировать его влияние на организм.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

По словам диетолога, 150-300 миллилитров вина или шампанского не навредят вашему организму. Идентичны этой дозе 100-150 миллилитров более крепкого алкогольного напитка. Придерживайтесь этих рекомендаций, и вам не придется задаваться вопросом, как избежать похмелья.

