Превращаем мечты в реальность: как правильно нарисовать карту желаний

Большинство людей хотя бы раз в жизни слышали о таком понятии, как карта желаний. С помощью этого фэншуй-инструмента можно визуализировать свои заветные мечты и воплотить их в реальность. А накануне празднования Нового года эта окутанная тайной тема кажется как никогда кстати. Редакция "Клео.ру" разобралась в столь загадочном вопросе и готова поделиться с любимыми читателями полезными советами, как правильно нарисовать карту желаний.

Перед тем как приступить к созданию холста с заветными мечтами, важно настроиться на позитивный лад. Чтобы желания исполнились, необходимо прибывать в хорошем настроении, ведь проектируя карту, вы вкладываете в нее свою энергию.

Вам понадобятся:

Лист картона или ватмана

Кисти, краски, карандаши или фломастеры (карта должна быть яркой и красочной)

Ножницы

Клей

Распечатанные или вырезанные иллюстрации





Приступая к созданию мудборда важно помнить, что карта желаний – лишь инструмент для достижения целей, а не волшебная палочка. Ориентируясь на нее, вы должны заряжаться порцией мотивации и шаг за шагом идти к воплощению своих мечтаний.

План составления карты желаний:

Шаг №1. Секторы желаний

Для начала следует разбить вашу карту на несколько зон. С помощью этого действия мы упорядочим желания и приведем все к верному балансу. Существуют следующие виды основных секторов: здоровье, благополучие, успех, любовь и отношения, дети и творчество, путешествия, карьера, знания и мудрость, семья и близкие. В каждом секторе должно быть примерно одинаковое количество желаний.

Шаг №2. Определяем цели и желания

Ваши мечты, пусть даже самые скромные, могут относиться к любым жизненным сферам. Важно как можно конкретнее поразмыслить над желаниями и определить сроки для их исполнения. Дополнительно можно использовать картинки и любое другое визуальное сопровождение.

Шаг №3. Приступаем к созданию карты

Составлять карту желаний лучше всего начиная с сектора здоровья. После перейдите в сектор благополучия и двигайтесь по часовой стрелке. Важно не просто наклеить картинки или выписать мечты в одно предложение, а осознанно подойти к вопросу и как можно более конкретно описать все желаемое.

Шаг №4. Активация карты

Создавая мудборд с желаниями, важно всецело на нем сосредоточиться. Следует выделить для этого время и место, где вас никто не будет отвлекать. Глубоко вдохните и не спеша приступайте к созданию визуализации. Не блокируйте эмоции и представьте, что все, о чем вы мечтаете, уже исполнилось.

Карта желаний должна находиться на самом видном месте и мотивировать вас на свершения. "Зарядить" ее можно с помощью исполнения самой простой мечты из списка.