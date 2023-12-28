Обратившийся к юристам Киркоров высказался после отмены эфиров с его участием

Ситуация вокруг Филиппа Киркорова после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, которая прошла 21 декабря в столичном клубе Mutabor, продолжает накаляться. Теперь Министерство культуры РФ просит лишить певца звания народного артиста. Инициативу выдвинул Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, как сообщают СМИ.

В сложившейся ситуации Филипп Киркоров был вынужден обратиться к юристам. По сообщениям телеграм-канала Mash, поп-король приехал в офис юридической компании, с которой ранее сотрудничал. Например, он при поддержке специалистов фирмы заключал договор с Warner Music в России.

Вероятно, визит не оправдал ожиданий Филиппа Киркорова, потому что вышел он, по словам очевидцев, с недовольным лицом. По неподтвержденным данным на встрече обсуждалась инициатива Минкульта в отношении Киркорова в части лишения его звания народного артиста, а также ситуация с отменой эфиров с участием селебрити.

Филипп Киркоров был немногословен. Артист подошел к своей машине, поблагодарил всех присутствующих и сказал:

"Живем дальше".

Других комментариев от имени селебрити не прозвучало. Он сел в машину и уехал.



Как сообщают очевидцы, после отъезда артиста началась перепалка между двумя мужчинами, которые провожали Филиппа Киркорова. Дело касалось отмены мероприятий с участием артиста и убытков с этим связанных. На вопросы журналистов они также отказались отвечать и уехали.