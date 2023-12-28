Как не переплачивать за продукты для новогоднего застолья

Новогодние праздники – время для встреч с семьей и друзьями, радостных трапез и веселой атмосферы. Часто торжество может стать неприятным сюрпризом для нашего бюджета. В данной статье мы поделимся с вами пятью эффективными советами, которые помогут сэкономить на новогоднем застолье и в то же время создать теплую и радостную атмосферу Нового года 2024.

№1 – ПЛАНИРОВАНИЕ МЕНЮ ЗАРАНЕЕ

Одним из главных факторов, определяющих стоимость новогоднего застолья, является выбор продуктов. Поэтому важно заранее спланировать меню и составить список покупок, чтобы избежать импульсивных и излишних затрат.





№2 – ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ

Алкогольные напитки часто становятся одним из самых значительных пунктов расходов в Новый год. Не стоит забывать, что основное внимание на новогоднем застолье приковано к атмосфере и компании, а не к спиртному.

Редакция "Клео.ру" напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!





№3 – ПОКУПКА ПРОДУКТОВ ПО АКЦИИ

За несколько недель до новогодних праздников многие магазины проводят распродажи. Будьте внимательны и посещайте различные торговые точки, чтобы найти лучшие предложения и сэкономить на покупках.

Не забывайте проверять срок годности продуктов и их качество!







№4 – С МИРУ ПО... САЛАТУ!

Если вы отмечаете Новый год 2024 в компании, то, возможно, в вашем кругу друзей или семьи есть те, кто также может принести какое-либо блюдо или напиток на стол. Это поможет вам сэкономить на продуктах и разнообразить новогоднее торжество.





№5 – РАЗУМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ

Переоценка количества блюд на столе – обычная проблема при организации застолья. Чтобы не покупать слишком много продуктов, оцените количество гостей и подготовьте достаточное количество порций.





Следуя этим пяти советам, вы сможете сэкономить на новогоднем застолье, не жертвуя при этом качеством и изысканностью праздничного стола. Сделайте Новый год 2024 не только вкусным, но и бюджетным, чтобы ваши гости остались в восторге!