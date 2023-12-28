Не покупайте это на новогодний стол: рассказываем, какие продукты испортят праздник

Пожалуй, главное торжество в году сложно представить без щедрой трапезы и звона бокалов. Однако именно в начале января люди чаще всего обращаются в больницы с жалобами на боли в животе. Избежать отравления в Новый год можно, если выбирать подходящую пищу на праздничный стол.

Мы изучили мнение профессионалов из региональных новостей и определили, какие продукты наверняка испортят праздник. Не покупайте на Новый год майонез, мясо и шпроты, чтобы не пожалеть.

Терапевт из Пермского края Наталья Корягина настоятельно советует исключить целый список блюд из своего праздничного меню. В число главных вредителей на столе, в первую очередь, как раз-таки входят салаты с содержанием майонеза . Безмерное употребление такой пищи в Новый год чревато набором лишнего веса и может привести к проблемам с сердцем.





Любимые бутерброды со шпротами могут нанести серьезный урон вашему ЖКТ из-за большого количества соли в составе. Помимо прочего, запеченное мясо под майонезными и сырными "шапками" следует вовсе исключить из меню на Новый год.

Мы прекрасно понимаем, что отказаться от манящих новогодних угощений крайне непросто. Однако предупрежден – значит вооружен.





Доктор медицинских наук из Волгоградской области тоже занес майонезные салаты в "черный список". Он указал, что и процесс приготовления блюд играет существенную роль. Продумайте: на чем, какими руками и из каких продуктов вы будете готовить на Новый год. Врач отмечает, что следует тщательно выбирать ингредиенты, тогда неприятных последствий можно избежать.

"Клео.ру" совершенно согласны! Также настоятельно не рекомендуем мешать приготовленное блюдо ранее облизанной ложкой, чтобы не просидеть в уборной весь Новый год.

Помимо прочего, жителям Брянской области сообщили, сколько в среднем им придется потратить на любимое "оливье", "селедку под шубой" и в целом на новогодний стол. Исследование ИТ-компании АТОЛ сообщает о том, что за 3329 рублей можно приобрести курицу, утку, мандарины, шампанское, красную икру и ингредиенты для перечисленных выше салатов.







К решению отказаться от вредной "запрещенки" в новогоднюю ночь подтолкнули и в административном центре Пензенской области. В регионе провели конкурс удачных блюд к новогоднему столу и наградили пятерых участников. В финале жюри отметили полезный смузи и молочный коктейль с ягодами. Поздравляем победителей!

А специалисты Уссурийского городского округа Приморского края напомнили любителям вкусной еды, что не следует "закидываться" блюдами и накладывать на тарелку сразу все угощения. Чтобы не перегрузить органы пищеварения, важно сохранять умеренность в Новый год.





Старайтесь побольше двигаться и не "спасайте" вчерашние салатики, которые утратили свежесть. Куда лучше читать журнал "Клео.ру" и выбираться на зимние прогулки, чтобы Новый год оставил только приятные впечатления!

