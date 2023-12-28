Сытно и вкусно: рецепт курицы со сметаной и гречкой в горшочке

Вопрос, что приготовить, волнует каждую хозяйку. Обратите внимание на рецепт сытного горячего блюда: курица со сметаной и гречкой. Вы можете приготовить его на праздничный обед или ужин и даже на Новый год. Это блюдо готовится в горшочке, поэтому оно выглядит особенно аппетитно.

Для приготовления курицы со сметаной и гречкой вам понадобится:

3 куриных филе

2 стакана гречки

1 морковь

1 луковица

300 гр негустой сметаны

2 зубчика чеснока

растительное масло

соль, перец





Согласно рецепту, сначала подготавливаем ингредиенты. Куриное филе нужно порезать на кусочки. Также необходимо мелко порезать лук и натереть на терке морковь.





Подготовьте гречку: сварите крупу до полуготовности в подсоленной воде. Включите духовку для разогрева.

После этого обжариваем курицу на растительном масле. В этом же масле обжарьте лук и морковь.

В глиняный горшочек уложите слоями гречку, овощи, куриное филе. Сделайте соус: смешайте сметану, мелко порубленный чеснок и соль с перцем. Этим соусом залейте содержимое горшочка.





Закройте горшочек крышкой и поставьте в духовку. Запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов. Все! Горячее сытное блюдо готово!

Не забывайте, что рецепт написан из расчета на одного человека. Если вы хотите приготовить блюдо на большее количество человек, вам нужно добавить нужное количество ингредиентов. Радуйте своих близких новыми кулинарными шедеврами в Новом году!