314 лет со дня рождения Елизаветы Петровны: биография императрицы

Елизавета Петровна была российской императрицей, правившей с 1741 по 1762 годы. Родилась 29 декабря 1709 года, она была вторым ребенком и дочерью Петра I и Екатерины I.

БИОГРАФИЯ

Елизавета Петровна – выдающаяся императрица России, последняя представительница династии Романовых по женской линии. Ее мудрое руководство двором и умение маневрировать на политической арене позволили ей удерживаться на престоле в течение двух десятилетий. Кроме того, Елизавета играла значительную роль в развитии культуры страны, а также смогла привести русскую армию к нескольким уверенным победам в серьезных военных конфликтах.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

В своей юности Елизавета Петровна прославилась как первая красавица при дворе (хотя ее портреты не сохранились, но упоминания в письменных источниках того времени подтверждают красоту дочери Петра I). Она обладала изумительной техникой танца, говорили, что от ее утонченных движений невозможно отвести глаз. Кроме того, Елизавета отличалась необыкновенным сообразительным умом и творческим мышлением.





Елизавета Петровна выросла в эпоху перемен, когда Россия только начинала выходить на мировую арену. Елизавета и ее мать Екатерина I стали претендентами на престол. Однако их кандидатуры были отклонены в пользу Анны Иоанновны, внучки Петра I.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ

Возможность править появилась у нее в 1741 году, когда она получила поддержку двух наиболее влиятельных фракций в России. Во главе одной стоял Бестужев-Рюмин, министр иностранных дел, а во главе другой стоял любовник Елизаветы, состоятельный граф Алексей Разумовский.

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА

В декабре 1741 года Елизавета и ее сторонники совершили переворот. Она была провозглашена императрицей и установила новую правящую власть. Елизавета Петровна утверждала, что она была назначена для того, чтобы освободить Россию от неправильного управления и вернуть ее на истинный путь.

ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ

В течение двух десятилетий, с 1741 по 1762 годы, правление императрицы оставило заметный след в истории России, позволив стране пережить период значимых изменений. Во время ее правления, Россия стала свидетелем возникновения первого учебного заведения, направленного на подготовку квалифицированных государственных работников – Кадетского корпуса.

Императрица Елизавета Петровна проявляла особую страсть к культурному развитию, чему способствовало создание новых образовательных институций. Ее пристрастие к мирским удовольствиям превратило дворец в Санкт-Петербурге в оживленный эпицентр вечерних мероприятий и пышных торжеств. Кроме того, Елизавета сыграла ключевую роль в популяризации балетного искусства в России, привлекая для этой цели иностранных мастеров танца и режиссеров.

Несмотря на значительные успехи, Елизавета Петровна иногда подвергалась критике со стороны историков за то, что тратила государственные средства не по назначению, направляя их на личные удовольствия и ненужные издержки. Вместо того чтобы углубляться в политические вопросы, она предпочитала стремиться к процветанию культурной и социальной жизни своего народа.





ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Многие стремились завоевать сердце Елизаветы, однако она оставалась незамужней, выбирая государственные дела вместо личных отношений. Елизавета Петровна не тяготела к фатализму, ее стремление к политическому влиянию преобладало над любовными интригами.

СМЕРТЬ

Посвятив правлению более двадцати лет, Елизавета Петровна скончалась. Ее не стало 5 января 1762 года в возрасте 52 лет. Период ее лидерства во главе государства связывают с культурным и социальным развитием Елизавета Петровна оставила след в истории России как одна из наиболее влиятельных императриц.