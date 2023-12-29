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Четверг 14 марта

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Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году

Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году

Что ждет каждый знак зодиака в 2024 году? О благосклонности звезд рассказала астролог Тамара Глоба.

Что год грядущий нам готовит? Гороскоп 2024 обещает много интересного в Новом году для каждого знака зодиака. Какие именно переменны войдут в нашу жизнь, рассказала астролог Тамара Глоба.

Овнам непременно стоит браться за новые проекты и реализовывать все имеющиеся идеи. Ваш напор и стремление принесут значительный успех. Материальная отдача будет не всегда. У Овнов год равновесия в этом плане: сколько наработаете, столько и получите. 2024 год  – это год прибыли и крупных приобретений. Могут возникнуть спорные ситуации в семье. Особенно нужно беречь отношения в марте, октябре, сентябре. Весной обратите внимание на  здоровье – могут напомнить о себе старые проблемы. Внимание лучше рассредоточить так: служба и карьера – первая половина года, а вторая половина года – семья. Личный успех настигнет вас осенью. Это будет прекрасное время для творчества и выступлений. 

Фото: Pixabay.com

Гороскоп 2024 для Тельцов обещает большой успех и подъем. Если вы вкладывались во что-то, то в 2024-м вы получите большую отдачу. Лето – гармоничное и прекрасное время для любых дел. Ваши мечты воплотятся в жизнь наилучшим образом. Однако не стоит идти наперекор судьбе. Если что-то сорвалось, не переживайте. Это знак, что судьба вас уберегла от проблем. Вторая половина года будет более успешная, чем первая. Осенью будьте осторожны с друзьями. В конце года не делайте больших вложений.

Близнецов в 2024 году ждут неожиданные перспективы и выход из застоя. Благодаря друзьям и их покровительству будут выстраиваться новые возможности. Очень хорошо вкладываться в землю в первой половине года. Также вас могут ждать потери в начале сентября и в конце года. Дороги в это время не показаны. Вторая половина года откроет перспективы, которых вы не ждали. 

Ракам гороскоп 2024 года сулит много возможностей: ваши идеи, которые вы вынашивали последние несколько лет, смогут реализоваться. А вот потери за последние годы, наоборот, компенсируются. Возможно, у вас получится изменить место жительства. Перемены в карьере тоже ожидаемы: может смениться начальство. Вторая половина года – подготовка перспектив к будущему году. Родители и жилье – важнейшие темы 2024 года для Раков.

Фото: Pixabay.com

Львов в 2024 году ждет успех в карьере вдали от дома. В начале года заработок может быть незначительный, но со временем он увеличится. Осенью вас ждет небывалая активность. К новым берегам вам помогут выплыть новые покровители. Будьте осторожны: первая половина весны и августа сулит опасность на дорогах и возможные аварийные ситуации. 

Гороскоп 2024 для Дев обещает успех вдали от дома. Коллапс с делами и здоровьем может периодически выводить из равновесия. Основные периоды, когда нужно быть начеку – это весна и сентябрь-октябрь. Удачными будут вложения в недвижимость вдали от дома. Также у Дев намечается успешный год в плане карьеры. В августе и сентябре могут возникнуть трудности в семье. Главное в эти месяцы – не делить имущество.

Весы в будущем году могут испытывать сложности в первой половине года в плане воплощения идей. Зато вас ждут прекрасные материальные перспективы и вложения в будущее. Срывы, потери, обман могут поджидать Весы во второй половине марта – конце апреля. Ненужные партнеры останутся в прошлом. Не забывайте беречь свое здоровье. Май – месяц неожиданных финансовых поступлений. Люди издалека смогут помочь вам открыть новые возможности. Однако не исключен и духовный коллапс: вас могут настигнуть переживания в личных отношениях.

Гороскоп 2024 для Скорпионов обещает большие возможности в работе и карьере. Вы сможете успешно построить свое дело. При этом нужно не забывать беречь здоровье. Весна, сентябрь и октябрь могут принести некоторое беспокойство из-за денег. Однако смелые шаги в профессии помогут вам вырасти. Могут возникнуть сложности с трудовым коллективом. Также не исключены неожиданные интриги. Конец осени – отличный период для любых начинаний.

Стрельцов в 2024 году ждет деловой подъем. Год открывает большие возможности для любви и отношений. Возможно заключение брака во второй половине года. Трудности с друзьями и срыв планов могут возникнуть в марте. Год подходит для работы в тандеме. Конец лета и начало осени – сложные периоды, когда могут быть потери в профессиональной сфере.

Гороскоп 2024 года для Козерогов сулит творческие возможности, особенно на старте года. Новая любовь и прибавление в семействе. Работа займет ваше внимание со второй половины года. Конец весны может прибавить вам обязательств. Не стоит рваться за новыми проектами, лучше преумножать то, что есть. В делах не исключены нарекания от начальства. Сентябрь – время опасности на дорогах. В начале октября могут быть срывы планов. Перемены ждут вас осенью. Не планируйте серьезных финансовых сделок и проектов в конце августа и начале сентября-октября.

Грядущий год для Водолеев – это яркая вспышка. К вам придут успех и популярность. Это год подъема и реализации идей. Близкие и друзья вам помогут. Вместе с тем наладится и личная жизнь. Вы сможете, наконец, отправиться в путешествие. В третью декаду марта и первую декаду апреля будьте осторожнее на дорогах. Первая половина года – отличное время для решения вопросов недвижимости. Летом Водолеев ждет успех в любви.  Осень – пик года, где вам потребуется много сил на все и сразу. 

Фото: Pixabay.com

Гороскоп 2024 обещает Рыбам много поездок и путешествий. Очень подходящее время для начала преподавания. Появятся новые знакомые и связи. Финансы пойдут в гору. В конце марта и середине апреля могут быть личные потери. А вот путешествия в первой половине сентября лучше отложить. Много работы и творческих проектов сулит Рыбам 2024 год. Нельзя расслабляться в конце лета, потому как с осени начнется все самое интересное. Особенно удачным будет приобретение недвижимости.

29 декабря 2023, 22:00
Фото: Pixabay.com
Елена Беловицкая
YouTube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

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