Как понять кошку: часто задаваемые вопросы о питомце

Кошки – загадочные создания, ведь уловить их настроение и желания зачастую не удается. Представляем полезную информацию, чтобы вам не пришлось гадать, как понять кошку.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: почему питомец не ест из миски, а перетаскивает кусочки еды на пол?

Такое поведение кошек обусловлено их природой. Это своего рода имитация охоты. В дикой природе кошки также перетаскивают добычу, чтобы скрыть запах от конкурентов.





ВТОРОЙ ВОПРОС: для чего кошка точит когти о мебель?

Когти у кошек имеют важную функцию – они помогают им ухватиться за поверхность. Активный процесс помогает пушистым непоседам укрепить мышцы и сделать кошачий "маникюр".

ТРЕТИЙ ВОПРОС: почему домашний питомец любит вылизывать свою шерсть?

Грубоватые язычки кошек служат прекрасным инструментом для очищения шерсти от грязи, пыли и остатков пищи. Кроме того, когда животное вылизывает себя, оно распространяет свою собственную "метку" запаха по шерсти.





ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: почему кошки не любят купаться?

Во-первых, кошки очень бережно относятся к своей шерсти и самостоятельно поддерживают ее чистоту. Кроме того, кошка – это животное, не приспособленное к плаванию. У хвостатых хранителей уюта относительно небольшие лапы и плотная шерсть, которая не позволяет им эффективно двигаться в воде.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: почему домашний питомец пьет воду из-под крана?

Кошки – животные, которые предпочитают свежую воду. Подтекающая вода, например, из крана, кажется им более привлекательной, чем в миске.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: почему кошка набрасывается на ноги и кусает человека за пятки?

Пришло время узнать, как понять кошку этим поступком. Реакция животного может быть обусловлена разными факторами. Во-первых, кошки игривы по своей природе. Кроме того, такое поведение может быть связано с тем, кошка может рассматривать ноги хозяина как объект своей территории.

ЯЗЫК ТЕЛА КОШКИ



Если кошка держит хвост "трубой", это может говорить о неуверенности или осторожности. Часто такое наблюдается, когда кошка оказывается в новой или незнакомой обстановке.

Когда кошка трогает вас лапой, это может означать, что она хочет вашего внимания и ласки. Это своего рода прикосновение, способ показать, что она желает общения и близости.





Если хвост кошки вертикально поднят вверх, а кончик хвоста загнут, это может говорить о ее игривом настроении. Как понять кошку этим действием? Питомец готов к активному времяпровождению.

Когда кошка сидит на одном месте, обернувшись к вам, это может говорить о ее доверии и комфорте в вашем присутствии. Она чувствует себя в безопасности и расслабленно находится в вашей компании.





Если хвост кошки поднят, а кончик хвоста расслаблен или плавно виляет, это может говорить о ее удовлетворенности. Такое поведение часто наблюдается, когда кошка находится в состоянии комфорта.

Конечно, каждое животное уникально, и поведение может проявляться в силу индивидуальных свойств. Проанализируйте, что может радовать и раздражать милое сознание в зависимости от ваших действий. С уверенностью заявляем: пока вы думали, как понять кошку, она пыталась понять вас.