Новогодний маникюр 2024: наводим красоту вместе с "Клео.ру"

Для создания идеального образа нам нужно лишь немного вдохновения и любви к себе. Расцветаем, девочки! Наводим красоту вместе с "Клео.ру". Мы и так совершенны до кончиков пальцев, а новогодний маникюр 2024 года станет еще одним поводом для комплиментов.

Малышка Санты





Такой дизайн ногтей все запомнят надолго. Красный лак как нельзя лучше раскрывает страстную женскую натуру. Это не просто новогодний маникюр, а твоя визитная карточка. Сегодня можно все, ведь Санта тебе разрешил.

Ночные грезы





Волшебно и интригующе! Как в твой первый раз, когда ты закрыла глаза... И представила себя героиней любимой сказки. Звезды, пряничные домики и сладкая феерия запрещенных фантазий.

Снежная симфония





Романтика и нежность, как легкое дыхание первой любви. Такие ногти заслуживают только самых чувственных прикосновений. Новогодний маникюр как напоминание: сохраняй хладнокровие и не спеши с поцелуями.

Госпожа драконов





Новогодний маникюр 2024 года с символом знака по восточному гороскопу принесет тебе удачу. Дизайн ногтей для сильных натур и готовых принимать подарки.

Грешная невинность

Трепетный коралл, покрытый белыми брызгами дерзости и путами золотого света. Легкая небрежность исполнения и потеки драгоценных слез. Такой новогодний маникюр 2024 года будто принадлежит алеющей скромнице, которая невинно прячет глаза и ни о чем не жалеет.