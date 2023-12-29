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Новогодние туры по России из регионов: цены и программа развлечений

Новогодние туры по России из регионов: цены и программа развлечений

Зимние праздники — долгожданное время приключений, когда хочется верить в сказку. Под Новый год туристы раскупают места на автобусные туры как горячие пирожки.

"Клео.ру" обратились к данным государственной статистики и проверили, во сколько обходятся турпоездки жителям регионов. Лидирует по цене за прошлый месяц Кострома, где предложения были в среднем за 23 355 руб. Самые дешевые путешествия оказались в Сызрани — 4 970 руб, а ценник в Пензенской области — 10 043 руб. Кажется, на Новый год-2024 надо загадывать деньги!

Отметим, что годом ранее ноябрьские туры были дороже, хотя ощутить выгоду нынче удалось не всем. В той же Костроме условная стоимость экскурсионной услуги почти не изменилась, зато в Сызрани средний ценник на упал на 45,9%, а Пензе на 8,8%.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Перемены спровоцировали сразу несколько факторов, о которых нам сообщила специалист. Все они – позитивные. Менеджер по туризму из Пензенской области Софья Кондратьева обрадовала заявлением под Новый год-2024.

"Туры по России стали дешевле, так как проводятся много программ для развития внутреннего туризма. Билеты РЖД стали дешевле, есть специальные льготы на авиабилеты для молодежи и пенсионеров", – рассказала "Клео.ру" Софья Кондратьева. 

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Однако есть при такой статистике и подводные камни. Отправиться в путешествие с экскурсией на Новый год-2024 хотят многие, а турагентства готовят насыщенную программу, чтобы отвечать потребностям клиентов. Новогодний тур предусматривает больше издержек, чем стандартный. К тому же прибыль от выручки делит длинная цепочка организаторов. В такой ситуации мы либо соглашаемся на условия, либо планируем путешествие самостоятельно.

"В новогодний тур входят: экскурсионное и транспортное обслуживание, питание, безопасность на маршруте, оплата сопровождающего, гида, экскурсовода, комиссия турагента, посещение музеев, развлекательных центров и новогодние подарки и сувениры. Помимо этого, на Новый год выступают Дед Мороз и Снегурочка, всем гостям дают сладкий подарок. Рост цен обуславливается тем, что услуг предоставляется больше, – объяснила нам Софья Кондратьева.  

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney"Клео.ру" собрали для вас несколько вариантов, куда можно поехать в новогодние туры из российских регионов. Также мы уточнили цены. Жителям Костромы, Перми, Сызрани и окрестностей точно найдется занятие в Новый год-2024 и каникулы. 

КОСТРОМА: ЭКСКУРСИЯ В ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ И СКАЗОЧНЫЙ ТЕРЕМ СНЕГУРОЧКИ

ЦЕНА: 2450 РУБ.

В новогоднее путешествие входит: обзорная экскурсия по городу Кострома, "Сказочный терем Снегурочки", обед в кафе города и посещение Свято-Троицкого Ипатьевский монастыря. 

ПЕНЗА: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕНЗА НОВОГОДНЯЯ". В ТЕАТР К ДОКТОРУ ДАПЕРТУТТО"

ЦЕНА: ОТ 2000 РУБ. 

Программа развлечений на новогодних каникулах включает: посещение музеев сценического искусства, картинной галереи, обед с дегустацией пензенского брендового алкоголя и местной минеральной воды "Кувака", а также спектакль из репертуара профессионального экспериментального Театра Доктора Дапертутто.  

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

СЫЗРАНЬ: В КАНУН РОЖДЕСТВА!

ЦЕНА: 1790 РУБ. 

Мы советуем неспешно отметить Новый год-2024, затем сорваться в путешествие. Программа развлечений выглядит таким образом: обзорная экскурсия по Сызрани, посещение Казанского Кафедрального собора, театрализованная экскурсия в Доме купца Мартиниана Чернухина с чаепитием.

Разнообразие новогодних туров открывает возможности для региональных туристов. Однако средняя цена на праздничную экскурсию составляет 2000 руб. и может показаться завышенной.

Даем совет: при возможности не скупитесь на свой праздник, ведь Новый год-2024 безвозвратно пройдет и больше не повторится.

29 декабря 2023, 08:01
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Владимир Глазов
Клео.ру✓ Надежный источник

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