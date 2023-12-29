Что нужно для полноценного очищения и защиты кожи лица в большом городе

Кожа как защитный барьер принимает на себя все удары окружающей среды: ультрафиолет, пыль, грязь, жесткая вода, резкая смена температур, химические загрязнения, и даже синий свет гаджетов. Больше всего от этого страдают жители городов. Означает ли это, что нужно переезжать в деревню с более благоприятной экологической ситуацией? Вовсе не обязательно – все-таки человечество обладает способностью приспосабливаться к самым разным условиям. И большую роль в этом играет комплексный уход за кожей лица.

Чтобы защитить кожу лица от неблагоприятных факторов городской среды, важно соблюдать ключевые этапы ухода. Они включают процедуры и косметические средства, необходимые для очищения, увлажнения, восстановления и укрепления защитного барьера кожи.

Рассмотрим подробнее некоторые из этих этапов вместе с Екатериной Мезенцевой, ведущим разработчиком линейки Pure Line Beauty Protection бренда "Чистая Линия" в службе исследований и разработки рецептур "Юнилевер Русь".

Двухэтапное очищение

Первоочередным шагом к защите кожи от негативных внешних факторов , сохранению ее молодости и здорового цвета лица является правильное и регулярное очищение. С помощью грамотной процедуры очищения можно избавить кожу от скопившихся в течение дня загрязнений и того вреда, который они могут нанести.

Не рассчитывайте на то, что одного быстрого ополаскивания будет достаточно. Двухэтапное умывание лица – лучший способ обеспечить надлежащее очищение кожи.

На первом этапе необходимо с помощью специального средства удалить макияж, солнцезащитный крем и все остальное, что нанесено на кожу. Для этого можно воспользоваться, например, мицеллярной водой 3в1 или молочком для снятия макияжа на отваре целебных трав от косметического бренда "Чистая Линия". На втором этапе нужно смыть остатки загрязнений с помощью геля или крем-геля для умывания, пенки и т.д. Раз или два в неделю используйте мягкое отшелушивающее средство, чтобы придать коже свежесть и сияние, например эксфолиант-гоммаж для лица Pure Line c фруктовыми кислотами.





Увлажнение

Городские загрязнения могут навредить коже, нарушив ее липидный барьер, который отвечает за поддержание уровня увлажненности. Используйте увлажняющий крем, который помогает противостоять агрессивным факторам окружающей среды, таким как загрязнение воздуха, сигаретный дым и выбросы металлов. Также он поддерживает собственные защитные механизмы кожи, которые необходимы в том числе для защиты от ультрафиолета. Помните, что жирная кожа также нуждается в правильно подобранном увлажнении.

Антиоксиданты

Антиоксиданты, которые есть и в нашем эпидермисе, и в косметике, можно назвать телохранителями нашей кожи. Они борются со свободными радикалами еще до того, как те проникнут в кожу и начнут сеять хаос.

К эффективным антиоксидантам, защищающим кожу от повреждения свободными радикалами, относятся витамин C и витамин Е. Они содержатся во многих натуральных ингредиентах – например, в масле семян ежевики и масле шиповника.

Отличный вариант защитить кожу с помощью антиоксидантов — использовать соответствующую сыворотку. На рынке представлено множество вариантов, но вам следует искать ту, в которой содержатся ключевые витамины. Витамин А (ретинол) идеально подходит для борьбы со старением кожи, а витамин С (аскорбиновая кислота) способствует выработке коллагена. Витамин Е (токоферол) разглаживает и увлажняет кожу, а витамин В3 (ниацинамид) восстанавливает ее барьерную функцию, освежает цвет лица и помогает бороться с несовершенствами проблемной кожи. Также стоит обратить внимание на сыворотки с зеленым чаем и ресвератролом.

В линейке Pure Line Beauty Protection есть гель-сыворотка для лица с ниацинамидом и витамином С. Такой состав позволяет средству поддерживать естественные механизмы защиты, улучшать микроциркуляцию и эффективно снимать раздражение.





Защита от ультрафиолета

Для того, чтобы ультрафиолет начал воздействовать на кожу, на улице не обязательно должно быть яркое солнце. Поэтому перед выходом из дома даже зимой стоит использовать средство с защитой от УФ-лучей.

Убедитесь, что ваш повседневный крем обладает ключевой в этом вопросе характеристикой: он должен содержать солнцезащитные фильтры. При этом не забывайте, что для города следует выбирать крем с уровнем защиты не менее SPF20. Разумеется, для жарких солнечных дней и особенно во время поездок на море или горнолыжный курорт защита должна быть выше. Кроме того, при выборе средства с SPF имеет значение фототип кожи – обладателям светлой кожи, чувствительной к воздействию солнечных лучей, даже в условиях города стоит отдать предпочтение средствам с более высокой защитой.

SPF работает как барьер против вредного воздействия солнца и обеспечивает надежную защиту от любого вреда, который солнце может нанести коже. А вред от солнечных лучей можно перечислять долго: от появления пигментных пятен, преждевременного старения, сухости и акне до риска развития заболеваний кожи, вплоть до меланомы. Именно поэтому SPF нужно включать в свой ритуал ухода за кожей лица вне зависимости от времени года.

