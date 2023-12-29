Вкусно и необычно: рецепт творожно-рисовой запеканки

Все новое – это хорошо забытое старое. Так и на кухне. Вспоминаем несправедливо оставленные в тени салатов с рукколой любимые запеканки. Вашему вниманию представляем рецепт творожно-рисовой запеканки: быстро, сытно и вкусно. Попробуйте приготовить и побалуйте своих домашних.

Из ингредиентов вам понадобятся:

400 граммов творога

2 яйца

50 граммов рисовых хлопьев

1 кабачок

5 столовых ложек оливкового масла

1 зубчик чеснока

Соль, перец, специи





Согласно рецепту, сначала подготовим кабачок. Его нужно замариновать. Овощ моем, чистим, режем мелкими кружочками и заливаем смесью из оливкового масла, соли, перца и специй. Кабачок нужно выдержать в маринаде 30 минут. А пока можно заняться подготовкой запеканки.





Взбиваем в блендере творог с яйцами, рисовыми хлопьями и солью. После этого выкладываем полученную массу на смазанный растительным малом противень.

Затем выкладываем в творожно-рисовую массу кабачок и поливаем блюдо маслом, в котором он мариновался. Ставим в печь, разогретую до 190 градусов, и выпекаем 45 минут. Чтобы ваша запеканка доставалась легче с противня, дате ей остыть, а потом подавайте к столу.





Такой простой рецепт! Приятного аппетита!

Напомним, что блюда, приготовленные в режиме запекания, гораздо полезнее, чем продукты, которые жарятся на сковороде. Как правило, в блюдах из печи меньше канцерогенов, которые вредят фигуре и могут вызывать проблемы со здоровьем.