Зрители выберут новых ведущих шоу "Модный приговор"

Уже 2 января 2024 года в эфир выйдет так полюбившаяся всем программа "Модный приговор". Однако из прежних ведущих зрители смогут увидеть только Эвелину Хромченко. За место Судьи и Защитника будут сражаться новые кандидаты.





Так, на роль Судьи претендуют стилист и телеведущий Александр Рогов, актер Игорь Верник, ведущий радио и ТВ шоу Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, телеведущий Константин Михайлов. Защитником может стать блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, певица Мия Бойка или шоумен Антон Лаврентьев.





Занять кресло Судьи и Защитника смогут только два человека. А пока создатели шоу предлагают всем кандидатам испытать себя в той или иной роли. Это позволит зрителям понять, кого они хотят видеть рядом с Эвелиной Хромченко в "Модном приговоре".

Как только все претенденты проявят себя на шоу (очевидно, будет несколько выпусков с каждым из них), зрители смогут поучаствовать в голосовании в режиме онлайн, выбрав наиболее понравившихся претендентов. Те, кто наберет наибольшее количество голосов, останутся в шоу на постоянной основе.

Напомним, что "Модный приговор" перестали показывать на экранах ТВ с весны 2022 года, когда Первый канал изменил сетку вещания и перешел на информационный контент. В кресле Судьи за время существования программы побывали модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, дизайнер Андрей Бартенев, модельер Денис Симачев. Александр Васильев дольше всех пробыл в этой роли в шоу: целых 14 лет историк моды возглавлял компетентное жюри. По словам Васильева, на данный момент у него очень напряженный рабочий график, который не позволяет ему вернуться к съемкам "Модного приговора".





Защитником в проекте долгое время была Надежда Бабкина. Но с 2023 года она ведет похожий проект на НТВ. По этой причине зрители, скорее всего, не увидят народную артистку в новом сезоне модного шоу на Первом.

Юлия Барановская также неоднократно выступала в роли Защитника. Однако ее участие было, можно сказать, эпизодическим. На данный момент речи о возвращении Юлии в шоу "Модный приговор" нет.