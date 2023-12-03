Мошенники обманули россиянку на 680 тысяч рублей сменой мобильного тарифа

Россиянка стала жертвой телефонных мошенников. Жительница Пермского края потеряла 680 рублей из-за противозаконных действий неизвестных. Как сообщает "Газета.ru", пострадавшей поступил звонок с неизвестного номера телефона. Собеседник представился работником банка.

Мнимый сотрудник предложил женщине рассмотреть возможность смены тарифа мобильной связи на более выгодный. Потерпевшая дала согласие и назвала все данные, которые требовал от нее мошенник. После того, как злоумышленник получил все нужные данные, со счета россиянки моментально пропали деньги. Сумма оказалась весьма значительной – 680 тысяч рублей. Позже женщина написала заявление в полицию, однако деньги пропали безвозвратно.





Статистка подобных случаев ужасает: по данным "Российской газеты", в 2022 году всероссийский ущерб от действий подобного рода мошенников составил 14 миллиардов рублей. А максимальная сумма единовременной кражи достигла 500 миллионов рублей.



Согласно той же статистике, в 2022 году количество попыток украсть таким образом деньги составило шесть миллионов в день! Представители мобильных операторов уверяют, что предпринимают все необходимые меры для борьбы с телефонными преступниками. Однако случаи мошенничества по телефону продолжают иметь место.

Несмотря на то, что с 1 января 2023 года в силу вступили некоторые требования статьи 46.1 ФЗ "О связи", которые направлены на борьбу с телефонными мошенниками, ситуация оставляет желать лучшего: бандиты все равно находят психологические лазейки, чтобы убедить доверчивых пользователей мобильной сети выдать все свои данные.