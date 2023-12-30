Психолог Анна Матари дала инструкцию по исполнению желания в Новый год

Еще с детства Новый год ассоциируется у каждого с исполнением желаний. Многие из нас писали письма и отправляли его в конверте Дедушке Морозу. Правда, со временем наши мечты стал исполнять не кто-то, а мы сами. Психолог Анна Матари дала "Дни.ру" инструкцию: как загадывать новогоднее желание, чтобы оно обязательно сбылось.





Шаг первый

Многие со возрастом начинают относиться к своим мечтам спустя рукава. Они перестают верить в них и загадывать хоть что-то. Однако, по мнению эксперта, так делать нельзя. Анна Матари советует взять листок и ручку для того, чтобы выписать свои самые искренние желания . Лучше написать их как можно больше.



Шаг второй

Из своего большого списка вам нужно выбрать три желания. В тот момент, когда вы писали свои сокровенные мечты, вы помогает подсознанию открыться для исполнения их, намекая миру, что вы желаете привлечь чудеса в свою жизнь. Выбирать из огромного списка будет непросто. Однако вам придется отбросить желания, которые вам навязаны обществом или вашими близкими и прислушиваться к себе, к тому, что откликается в вашем сердце.

Шаг третий

Возможно, какое-то заветное желание однажды не сбылось у вас. Теперь каждый год вы бросаете в бокал с шампанским написанное на листке желание, но при этом думаете, что это бесполезно. Это и есть та самая привычка не исполнять. Психолог Анна Матари убеждена, что ее можно побороть. Для этого следует сесть и произнести фразу: "Я уже другая, я не пойду по старому пути, в конце концов, я знаю фишки!" . Так вы отводите от себя негативные ощущения и начинаете притягивать ожидание и уверенность.





Шаг четвертый

Для того, чтобы ваше сокровенное желание сбылось, следует мысленно внедрить его в свою жизнь. Представьте, что ваша мечта уже стала реальностью. Вам нужно прочувствовать, как может измениться жизнь, какие новые ощущения, звуки, запахи будут вас окружать. Проложите маршрут, который вам предстоит преодолеть для достижения желания . А также представьте, что и кто вас окружает в этот момент, какие люди могут появиться в вашей жизни. Тогда ваше бессознательное перестанет сворачивать с нужного вам маршрута, и начнет помогать вам.