Стилист Миловская посоветовала, что надеть на Новый год 2024

Наступает год Деревянного Зеленого Дракона. В нем будут сочетаться и яркий темперамент, и гармония. В наступающем году появится возможность для проявления лидерских чувств и исполнения желаний. Перед праздниками все мы задумываемся, в чем их встретить, чтобы ближайшие месяцы были успешными и счастливыми. Стилист Анастасия Миловская рассказала, что надеть на Новый год 2024.





Она советует добавить в образ яркие оттенки и необычные детали. Можно выбрать наряды зеленого, желтого, красного или синего цветов для встречи Нового года. При этом не стоит бояться яркости. Важно чувствовать себя в образе настоящей сияющей звездой, тогда наступающий год точно будет радостным.

Идеально для праздника подойдет одежда необычного кроя из дорогих тканей – шерсти, шелка, бархата, кашемира. Можно дополнить образ оригинальными деталями и аксессуарами. Они должны быть блестящими и сияющими, как чешуя дракона.

Украшения тоже лучше выбирать дорогие и яркие. Можно надеть серьги с натуральными камнями, крупные кулоны, браслеты из белого или желтого золота.

Образ на новогодний ужин – это не только способ самовыражения и возможность выделиться. Если вы знаете, что надеть на Новый год 2024, то ваша жизнь наполнится самыми яркими, радостными и счастливыми моментами в ближайшие месяцы.