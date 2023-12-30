Эксперт Гейман рассказала, как использовать мантры для улучшения качества жизни

Сегодня многие из нас уже не представляют утро без чтения аффирмаций. Но для некоторых все еще остается загадкой, как можно притягивать успех с помощью музыки. Знаниями на эту тему делится эксперт по медитации, певица и мама пятерых детей Элина Гейман. На основе своих уникальных методик девушка выпустила альбом Healing music, который состоит из 7 мантр, направленных на раскрытие творчества и освобождение от страхов.





Так что это за духовная практика?

Слово "мантра" происходит от санскритского глагола "мантрти", что означает "размышлять" или "созерцать". Мантры можно называть универсальными звуками, которые имеют энергетическую силу и позитивное воздействие на того, кто их использует.

Сегодня все больше и больше людей убеждаются в том, что подобные практики способны влиять на нашу реальность. Напевая мантру, человек успокаивает свой разум и сосредотачивается. Далее транслируя позитивные мысли, он программирует себя на достижение определенного результата.

Разум не различает реальность от вымысла и с помощью пения матр притягивает в нашу жизнь то, о чем мы больше всего думаем. Мантра помогает войти в медитативное состояние, когда мозг наиболее восприимчив к нашим мыслям и картинкам в голове.

Какие бывают мантры

Одна из наиболее известных мантр — "Ом" (Aum). Это первый звук, который произошел при создании вселенной и содержит все энергии и вибрации. Частое повторение этой мантры помогает в установлении гармонии и равновесия в жизни.

Мантра "Шри Дханвантари Мантра" связана с исцелением и благополучием. Регулярное её повторение поможет в обретении здоровья и излечении.

Пение мантры "Лакшми Мантра" в сочетании с работой над финансовой стратегией поможет привлечь денежное изобилие.

Еще одна распространенная мантра – "Шанти, шанти, шанти" (означает "мир" на санскрите). Эта мантра используется для призыва гармонии. Ее повторение поможет устранить внутреннее напряжение и создать состояние равновесия.

Мантры также могут быть специфическими для определенных целей. Например, мантра "Лаксми намах" используется для привлечения материального благополучия, а мантра "Ганешая намаха" – для преодоления препятствий и достижения успеха.

И, наконец, мантры имеют потенциал исполнения желаний. Некоторые мантры, такие как "Гаятри Мантра", представляют собой молитвы за мудрость, благополучие и исполнение желаний.

Повторение этих мантр с верой и преданностью помогут в привлечении желаемых результатов и достижении целей.





Как правильно использовать мантры

Помимо выбора правильной мантры, важно также учиться правильно произносить и повторять ее. Необходимо уделить особое внимание интонации, ритму и дыханию, чтобы достичь максимального эффекта.

При использовании мантр важно помнить, что они требуют постоянной практики и преданности. Слушайте, как поют эксперты по медитациям, старайтесь повторять за ними.





Пой, и все желания сбудутся? Не совсем!

Мантры создают умиротворенное состояние разума, укрепляют наши позитивные качества и нейтрализуют негативные эмоции. Они помогают нам настроиться на волну благополучия и духовного развития. Но стоит помнить, что мантры – это лишь инструмент. Для достижения своих желаний также необходимы усилия, настойчивость и вера в себя!