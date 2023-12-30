Лучший декор на Новый год 2024: три секрета звезды шоу "Голос"

В эксклюзивном интервью WomanHit победитель 7 сезона шоу "Голос" Петр Захаров рассказал о выборе лучшего декора на эти праздники. Артист раскрыл три секрета, благодаря которым Новый год приносит ему удовольствие.

Для многих такой новогодний декор в 2024 году – лучший из возможных вариантов. Просто, со вкусом и радует глаз! Итак, в этот праздник звезда шоу "Голос" выбирает мандарины. Сложно себе представить зимнее торжество без аромата этого цитрусового фрукта.

"Мандарины – этот запах новогодний будет всегда хорошим, традиционным наполнением к новогоднему столу", – рассказывает Петр Захаров.





Мандарины имеют свою собственную историю, связанную с Новым годом. В советские времена мандарины были экзотическими и необычными фруктами, доступными только на праздник. Их аромат наполнял дома, создавая атмосферу тепла и ожидания. Сегодня это уже стало традицией – встречать Новый год с мандаринами.

Вторым секретом декора является сосна . Такое праздничное дерево является неотъемлемым предметом интерьера в Новый год для многих семей и порой выглядит уместнее, чем елка.

"В последнее время мне нравится ставить в комнате сосенку – она меньше осыпается и даже как-то лучше пахнет", – делится победитель 7 сезона шоу "Голос" с изданием WomanHit.





Хвойная красавица символизирует жизнь и приносит радость своими яркими искрами, блестящими шариками, гирляндами и игрушками. Каждое украшение несет свою историю и воспоминания. Вместе с тем новогодний декор создает атмосферу сказки, волшебства для детей и взрослых. Загадать желание в Новый год, сидя под деревом с подарками, – также одна из интересных традиций, связанных с этим символом.



И третий секрет, который раскрыл Петр Захаров, – это бенгальские огни.

"...пожелания счастья, успеха, бенгальские огни за столом. Все казалось бы такое простое, но милое и важное, что происходит всего раз в году, – рассказывает звезда шоу "Голос".





Бенгальские огни создают атмосферу света и праздника на Новый год. Их мерцающие частицы рассыпаются в ночном небе, заполняя его таинственным сиянием. Дети и взрослые с интересом наблюдают за этим магическим зрелищем, испытывая невероятное волнение и радость. Бенгальские огни сопровождаются звуками праздничной музыки и заставляют нас верить в сказку.

Таким образом, сочетание сосны, бенгальских огней и мандаринов создает особую атмосферу на Новый год. Новогодний декор наполняет наши сердца радостью, волнением и верой в сказку. Невозможно представить этот замечательный праздник без торжественных символов, которые делают его настоящим и запоминающимся.