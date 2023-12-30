А что на сладкое? Готовим десерт из манной крупы с персиками

В праздничные дни нас всех ждет обилие салатов и закусок. До приготовления десертов обычно дело не доходит. Но можно удивить гостей и приготовить необычный десерт из манной крупы и персиков. Оригинальный рецепт, который добавит изюминку в новогоднее застолье.





Для приготовления десерта нужно 400 граммов консервированных персиков, 50 граммов измельченного миндаля, корица, немного меда, 0,5 литра молока, 100 граммов сахара, 100 граммов манки, 2 столовые ложки сливочного масла, 6 яиц.

Сначала нужно подсушить персики, добавить к ним корицу, миндаль и мед, перемешать и оставить в холодильнике на полчаса. Затем вскипятить молоко, добавить ложку сахара и манку, варить, помешивая, в течение 5 минут. Добавить туда сливочное масло. Яйца разделить на белки и желтки. Добавить желтки в получившуюся манную кашу, а белки взбить с сахаром до плотной пены. Их тоже аккуратно выложить к манке. На смазанную маслом форму выложить половину манной смеси, затем выложить персики и снова манную смесь. Запекать 50 минут при 180 градусах. Во время подачи можно посыпать десерт сахарной пудрой.





Пирог, приготовленный по этому рецепту, точно понравится и вам, и вашим гостям. Новогоднее застолье закончится не поеданием “Селедки под шубой”, а наслаждением нежного вкуса десерта с персиками.