Удачные позы для фото с новогодней елкой

Дед Мороз уже стучится в дверь, поэтому не мешкай и готовься к фотосессии. Команда "Клео.ру" готовится поздравлять тебя с Новым годом, с новым счастьем и новой аватаркой в социальной сети. Считаем, что новогодняя елка – это достойная декорация для атмосферных снимков.

Никакого фотошопа и сложных ухищрений. Предлагаем удачные позы для съемки, в которых ты наверняка раскроешь модельный потенциал.

Первая поза – "Новогодняя душа"





Встань поближе к зеленой красавице, слегка разверни корпус и голову к объективу, а затем попытайся обнять сияющие ветки дерева. Заранее убедись, что новогодняя елка устойчива и не будет падать в процессе съемки фото.

Вторая поза – "Лучший подарочек"





Сложи все полученные презенты под праздничное дерево или сделай муляж подарков, используя коробки и блестящую бумагу. Затем устраивайся поудобнее среди разноцветных упаковок и попроси подругу сделать фото с разных ракурсов.

Третья поза – "Богиня дискотеки"





Она уместна даже в том случае, если новогодняя елка стоит в общественном месте. Попробуй элегантно потанцевать вокруг нее или даже попрыгать, вспоминая детство. Фото передаст атмосферу праздника и веселья.

Для фотосессии рекомендуем заранее выбрать наряд в подходящей цветовой гамме. Не забудь о модных аксессуарах и хорошем настроении.

Новогодняя елка должна быть украшена, но важно не перестараться, декорируя ветки. Иначе есть риск "потеряться" в кадре на фоне огоньков и шариков.