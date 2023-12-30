Как у Камилы Валиевой: мастерим новогодние поделки из резиночек

В эксклюзивном интервью изданию WomanHit фигуристка Камила Валиева рассказала о своем хобби: "Делаю картины из стразов, поделки из резиночек, "Лего" собираю". В преддверии 2024 года мы решили представить вам идеи новогодних поделок, как у юной чемпионки.

Праздники – это замечательное время для творчества и создания уютной атмосферы. Одним из самых популярных вариантов для проявления своей фантазии являются поделки из резинок. Эти яркие и новогодние изделия не только украсят ваш дом, но и станут отличным подарком для близких и друзей.





Количество идей и вариаций новогодних поделок из резинок – безгранично. Однако существуют некоторые классические варианты, которые всегда пользуются популярностью. Рассмотрим несколько из них.

Первое, что приходит на ум – это фигурки в форме елочек. Для их создания потребуются резинки зеленого , коричневого и красного цветов. Начинаем с основы – ствола елочки, который можно сделать из коричневых резинок. Затем добавляем зеленые резинки, располагая их в форме елочки. Для завершения работы не забудьте добавить красную звезду на верхушку праздничного дерева. Теперь ваша ёлочка готова!





Еще одна интересная идея – это новогодние поделки в виде снеговиков. Для их создания понадобятся резинки белого и красного цветов. Начните с головы снеговика, соберите ее из белых резинок. Затем приступайте к телу – используйте больше резинок белого цвета, чтобы подчеркнуть форму снеговика. Для завершения работы добавьте шарф из красных резинок, нос и две пуговицы для глаз – и вот ваш снеговик готов!





Как же обойтись без резиновых снежинок? Для их создания вам понадобятся резинки белого или серебристого цвета. Выберите определенный шаблон снежинки, начните с центра и постепенно добавляйте резинки, образуя узор снежинки. Повторяйте эту комбинацию пока снежинка не достигнет нужного вам размера. Не забудьте добавить нитку, чтобы ее легко можно было повесить на елку или другую новогоднюю композицию.





Конечно же, это всего лишь несколько примеров того, что можно сделать из резинок своими руками на Новый год. В действительности, ограничений на вашу фантазию нет. Вы можете создать Деда Мороза, новогодних оленей, шарики и прочее. Главное, чтобы вам было интересно и весело проводить время, создавая новогодние поделки своими руками.





Для создания таких изделий вам потребуется некоторое время, упорство и навыки работы. Однако, результат обязательно будет стоить затраченных усилий. Новогодние поделки из резинок станут не только замечательным дополнением к интерьеру, но и прекрасным подарком на этот светлый праздник.