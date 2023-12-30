Новогодний магический обряд: оставь все лишнее в старом году

"Клео.ру" уверены: женщина с рождения наделена редким даром распространять вокруг свет и красоту, просто не каждая его раскрыла. Чтобы забрать в Новый год 2024 только хорошее, предлагаем провести новогодний магический обряд.

Для этого нам потребуются:

– черные свечи из натурального воска;

– фольга

– спички

– подсвечник

– настрой на избавление от негатива.

Сейчас – идеальное время для прекрасных волшебниц, которым нужна магия для благих намерений. С 28 декабря Луна убывает, и продолжаться это будет до 10 января включительно. Поэтому новогодний ритуал можно проводить и в конце старого года, и в начале нового – вплоть до новолуния.





Фаза убывающей Луны – период, когда космические силы сконцентрированы на отречении и отбрасывании определенного энергетического потенциала. Поэтому наша идея очень кстати – оставь все лишнее в старом году.





Совершая новогодний обряд, можно использовать одну большую черную свечу, а также сделать скрутку из трех тонких свечей. Переплетать их между собой необходимо по направлению против часовой стрелки.

Прежде чем использовать готовый магический атрибут, в подсвечнике нужно разместить фольгу. Если она слишком тонкая и рвется, используй несколько слоев.

Это не украшение – Новый год к фольге прямого отношения не имеет. На нее будет капать воск черной свечи, то есть условный негатив. Когда свеча сгорит полностью, потребуется утилизировать воск в фольге, не прикасаясь к нему руками. Рассчитай заранее, какой кусок металлической "бумаги" нужен, чтобы завершить новогодний обряд благополучно.

Итак, поставь свечу в подсвечник с фольгой и зажги ее. Думай и представляй, как все плохое уходит. Важно: формулируй мысли в настоящем времени без частицы "не".

Примерный набор фраз для новогоднего ритуала с черными свечами: "Снимаю с себя весь негатив, все лишнее остается в прошлом, черная полоса окончена".

Если в процессе воск будет капать хаотично и плавиться "столбиками" и свеча будет потрескивать – это знак, что негатив есть. Постарайся вступать энергетически чистой в Новый год 2024. В любом случае можешь повторять этот обряд с черными свечами всю новогоднюю неделю, пока Луна убывает.