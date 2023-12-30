Таролог Аида Мартиросян поделилась предсказанием для Близнецов на 2024 год

До наступления Нового года осталось совсем немного, и хочется понять, чего ожидать от ближайшего будущего. Эксперт в области астрологии Аида Мартиросян рассказала, чего ждать Близнецам в 2024 году.

Она убеждена, что будущий год будет непростым для представителей воздушного знака, но не стоит этого пугаться. Таролог уточнила, что перемены будут касаться личной жизни Близнецов. "Если говорить глобально про этот знак, то карта трактуется как уход или развод, то есть про то, что нужно завершить. Это может означать и последующий новый брак", – добавила таролог.

Она уверена, что Близнецам в 2024 важно особое внимание уделить документам. Их ждут юридические вопросы и завершение важных дел. Астролог отмечает, что в этом нужно проявить особую внимательность и сосредоточенность.

Аида Мартиросян поделилась прогнозами и для других знаков зодиака. Например, Тельцам она посоветовала заняться здоровьем и карьерой в будущем году. А Овнов ждет смена места жительства.





Конец декабря – это время для планирования нового года. И конечно, хочется учитывать астрологические прогнозы, чтобы достичь всех целей. Благодаря прогнозу от можно понять, чего ждать Близнецам, Тельцам и другим знакам в 2024 году и скорректировать планы и желания.