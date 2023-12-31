Мандарины, насморк и не только: педиатр объяснила, как защитить здоровье ребенка на новогодних каникулах

Безопасная диета

Несмотря на то что Новый год – это всегда застолье, детям и взрослым важно питаться правильно и сбалансированно. Конечно, ребенок может не захотеть есть котлету с пюре на обед, когда в духовке запекается курица, а салаты уже почти готовы. Но проследите за тем, чтобы 31 декабря он как следует позавтракал, а за несколько часов до того, как сесть за праздничный стол, предложите ему перекус. Это может быть, например, йогурт, фрукты и злаковый батончик или хлебец. Тогда риск того, что ребенок переест и потом у него заболит живот, будет значительно ниже.

Очень важно проговорить с ребенком такой момент: не обязательно пробовать все – понравившееся блюдо мама и папа вполне могут отложить для него на завтра. От этого оно не станет менее вкусным, а вероятность проблем с пищеварением снизится.



"Все продукты для детей должны быть свежие. Вчерашние салаты не пойдут на пользу никому, но для детей они особенно опасны в связи с чувствительностью желудочно-кишечного тракта", – говорит Яна Тимина.

И поменьше майонеза: заправлять весь салат сразу не обязательно, а ребенку разумно предложить более здоровую его версию, заправленную, например, нежирной сметаной или греческим йогуртом.

По словам эксперта, симптомы пищевого отравления сложно с чем-то перепутать: это рвота, диарея, повышение температуры, спазмы и боль в животе. Если это случилось, самое важное – предотвратить обезвоживание. То есть давать ребенку пить больше жидкости (теплой воды или сока, разбавленного водой).

При этом если симптомы ухудшаются, малыш вялый и сонливый, его кожа бледная, а конечности холодные, не откладывая звоните в скорую помощь. Врачи смогут профессионально оценить ситуацию, дадут рекомендации и при необходимости госпитализируют ребенка в стационар, где ему быстро окажут помощь.

Меры против аллергии

Даже у ребенка без аллергии может возникнуть реакция на новую еду – в частности, на морепродукты, орехи и сладости, которые входят в список самых потенциально опасных в этом смысле.

Мандарины и другие цитрусовые, кстати, относятся не к аллергенам, а к псевдоаллергенам. Точно так же, как шоколад, копченые и маринованные продукты, а также продукты, в которых много красителей и искусственных консервантов. В них есть вещества, которые вызывает аллергенподобную реакцию, хотя иммунная система с ними, в отличие от аллергенов настоящих, не борется. Если не превышать "дозировку" таких продуктов, симптомы не появятся, а если снизить ее – пропадут.





Таким образом, о каких бы продуктах в новогоднем рационе ребенка ни шла речь, главное – умеренность. Хотя, говоря об аллергии, важно отметить, что кожные реакции, например, может "запускать" и сухой воздух в помещениях. Зимой проблема особенно актуальна, так как воздух активно высушивается батареями и время от времени работающими обогревателями.

Симптомы аллергии, которые нельзя пропускать – это крапивница (высыпания на коже), слезоточивость и насморк (раздражение слизистых), кашель, отек век, рук и ушей. В этом случае нужно немедленно вызвать врача, чтобы не допустить острого процесса и серьезных осложнений.

Защита от ОРВИ

Напрямую холод с ОРВИ не связан: он может лишь немного ослабить иммунитет и увеличить риски. "Горячим" в смысле простудных заболеваний сезоном зима считается в основном потому, что мы больше времени проводим в помещениях, где вирусам легче передаваться от человека к человеку.

Для детей опасность представляет пневмония – вирусное или бактериальное воспаление легких. По словам Яны Тиминой, на ухудшение состояние указывают такие симптомы:

температура выше 38,5 С, которая постоянно поднимается и плохо сбивается;

сильный кашель, который мешает ребенку спать;

вялость и сонливость обычно активного ребенка;

снижение аппетита – отказ даже от любимых продуктов и блюд.

Если в наличии хотя бы один из симптомов, стоит позвонить врачу. Благо в новогодние праздники медицинские службы работают круглосуточно. Возможно, потребуется госпитализация в стационар, чтобы провести необходимую диагностику – рентген грудной клетки, который поможет подтвердить или исключить пневмонию.

Добавим, что от большинства возбудителей бактериальной пневмонии сегодня есть эффективные и безопасные вакцины. Чтобы сделать все прививки в соответствии с Национальным календарем и максимально защитить здоровье ребенка, обсудите график вакцинации со своим педиатром.