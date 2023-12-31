Мандарины, насморк и не только: педиатр объяснила, как защитить здоровье ребенка на новогодних каникулах

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным 05:09Отношения на расстоянии: здоровая ли это история? 02:04Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу 00:14Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим 21:58Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой 19:24Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью 19:20Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке 18:58Обнародованы победители антинаграды "Золотая малина"
1370
800
true

Мандарины, насморк и не только: педиатр объяснила, как защитить здоровье ребенка на новогодних каникулах

Мандарины, насморк и не только: педиатр объяснила, как защитить здоровье ребенка на новогодних каникулах

Новогодние праздники — время, от которого хочется получить только приятные впечатления. Чтобы ваши каникулы не омрачились детскими болезнями и проблемами со здоровьем, важно знать о рисках заранее. Как раз от них поговорили с врачом-педиатром, заведующей педиатрическим отделением в "СМ-Клиника" Яной Дмитриевной Тиминой.

Безопасная диета

Несмотря на то что Новый год – это всегда застолье, детям и взрослым важно питаться правильно и сбалансированно. Конечно, ребенок может не захотеть есть котлету с пюре на обед, когда в духовке запекается курица, а салаты уже почти готовы. Но проследите за тем, чтобы 31 декабря он как следует позавтракал, а за несколько часов до того, как сесть за праздничный стол, предложите ему перекус. Это может быть, например, йогурт, фрукты и злаковый батончик или хлебец. Тогда риск того, что ребенок переест и потом у него заболит живот, будет значительно ниже.

Очень важно проговорить с ребенком такой момент: не обязательно пробовать все – понравившееся блюдо мама и папа вполне могут отложить для него на завтра. От этого оно не станет менее вкусным, а вероятность проблем с пищеварением снизится.

"Все продукты для детей должны быть свежие. Вчерашние салаты не пойдут на пользу никому, но для детей они особенно опасны в связи с чувствительностью желудочно-кишечного тракта", – говорит Яна Тимина.

И поменьше майонеза: заправлять весь салат сразу не обязательно, а ребенку разумно предложить более здоровую его версию, заправленную, например, нежирной сметаной или греческим йогуртом.

По словам эксперта, симптомы пищевого отравления сложно с чем-то перепутать: это рвота, диарея, повышение температуры, спазмы и боль в животе. Если это случилось, самое важное – предотвратить обезвоживание. То есть давать ребенку пить больше жидкости (теплой воды или сока, разбавленного водой).

При этом если симптомы ухудшаются, малыш вялый и сонливый, его кожа бледная, а конечности холодные, не откладывая звоните в скорую помощь. Врачи смогут профессионально оценить ситуацию, дадут рекомендации и при необходимости госпитализируют ребенка в стационар, где ему быстро окажут помощь.

Меры против аллергии

Даже у ребенка без аллергии может возникнуть реакция на новую еду – в частности, на морепродукты, орехи и сладости, которые входят в список самых потенциально опасных в этом смысле.

Мандарины и другие цитрусовые, кстати, относятся не к аллергенам, а к псевдоаллергенам. Точно так же, как шоколад, копченые и маринованные продукты, а также продукты, в которых много красителей и искусственных консервантов. В них есть вещества, которые вызывает аллергенподобную реакцию, хотя иммунная система с ними, в отличие от аллергенов настоящих, не борется. Если не превышать "дозировку" таких продуктов, симптомы не появятся, а если снизить ее – пропадут.

Фото: ru.freepik.com

Таким образом, о каких бы продуктах в новогоднем рационе ребенка ни шла речь, главное – умеренность. Хотя, говоря об аллергии, важно отметить, что кожные реакции, например, может "запускать" и сухой воздух в помещениях. Зимой проблема особенно актуальна, так как воздух активно высушивается батареями и время от времени работающими обогревателями.

Симптомы аллергии, которые нельзя пропускать – это крапивница (высыпания на коже), слезоточивость и насморк (раздражение слизистых), кашель, отек век, рук и ушей. В этом случае нужно немедленно вызвать врача, чтобы не допустить острого процесса и серьезных осложнений.

Защита от ОРВИ

Напрямую холод с ОРВИ не связан: он может лишь немного ослабить иммунитет и увеличить риски. "Горячим" в смысле простудных заболеваний сезоном зима считается в основном потому, что мы больше времени проводим в помещениях, где вирусам легче передаваться от человека к человеку. 

Для детей опасность представляет пневмония – вирусное или бактериальное воспаление легких. По словам Яны Тиминой, на ухудшение состояние указывают такие симптомы:

  • температура выше 38,5 С, которая постоянно поднимается и плохо сбивается;
  • сильный кашель, который мешает ребенку спать;
  • вялость и сонливость обычно активного ребенка;
  • снижение аппетита – отказ даже от любимых продуктов и блюд.

Если в наличии хотя бы один из симптомов, стоит позвонить врачу. Благо в новогодние праздники медицинские службы работают круглосуточно. Возможно, потребуется госпитализация в стационар, чтобы провести необходимую диагностику – рентген грудной клетки, который поможет подтвердить или исключить пневмонию.

Добавим, что от большинства возбудителей бактериальной пневмонии сегодня есть эффективные и безопасные вакцины. Чтобы сделать все прививки в соответствии с Национальным календарем и максимально защитить здоровье ребенка, обсудите график вакцинации со своим педиатром.

31 декабря 2023, 03:38
Фото: ru.freepik.com
Клео.ру• Требует проверки

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью
Юбилейный концерт композитора пройдет в родном для нее Волгограде.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех