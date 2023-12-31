Новогодняя ночь 2024: программа передач на ТВ

Говорят, как Новый год встретишь – так его и проведешь, поэтому читайте женский журнал "Клео.ру", с которым точно не придется скучать. Включайте для фона любимый телеканал и наслаждайтесь! Программа передач на ТВ выглядит развлекательной. Не упустите шанс, ведь новогодняя ночь в 2024 году только одна.

Первый канал

31 декабря с 23:00 по 05:59 1 января – "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя". Около полуночи предлагают смотреть новогоднее обращение президента РФ.

Россия 1

С 00:00 по 4:20 1 января – "Новогодний голубой огонек-2024", включая новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина.





НТВ

С 20:24 31 декабря по 01:30 1 января (с учетом трансляции обращения Путина) – "Новогодняя Маска". Далее до 4:59 "Квартирник НТВ у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему".

СТС

С 6:50 31 декабря по 05:45 1 января – шоу "Уральские пельмени". Программа передач содержит разные выпуски проекта и дополнена показом новогоднего обращения президента.





Домашний

С 20:00 по 03:30 1 января – проект "Предсказания: 2024" в четырех сериях, есть перерыв на Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина.



ТНТ