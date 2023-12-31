Почему люди ссорятся в канун Нового года: самые распространенные причины

Новый год – время чудес, положительных эмоций и отдыха. Но не все так идеально. Это еще и период огромного стресса, напряжения и накопившейся усталости. Ссоры в новогодние праздники – частое явление. И они обычно происходят по одним и тем же причинам.

1. Все бытовые дела лежат на плечах женщины.

Именно это часто становится причиной ссор. Она убирает дом, готовит ужин, упаковывает подарки и еще должна успеть до курантов привести себя в порядок. Ее раздражение копится и выплескивается на мирно смотрящего телевизор мужа.

Эта проблема решается просто – нужно разделить обязанности поровну. А если готовка занимает слишком много времени – часть блюд можно заказать в ресторане.





2. Еще одна причина ссор в предновогодние дни – разные желания по поводу празднования.

Один хочет отметить дома в уютной обстановке, другой – собраться шумной компанией с друзьями. А еще многие пары ссорятся о том, к чьим родителям пойти в новогоднюю ночь.

Чтобы решить эту проблему, лучше заранее прийти к общему знаменателю. Например, встретить бой курантов дома, а потом отправиться к друзьям. А можно вообще отметить как-то необычно и оригинально, чтобы это стало новой традицией.

3. Подарки тоже могут стать причиной ссоры, особенно если они бесполезные.

Кому-то может понравиться очередная сковородка, а для кого-то это будет личным оскорблением.

Есть отличное решение – виш-листы. Каждый заполняет свой список желаемых подарков, и тогда ошибки точно не случится.





4. Новогоднее застолье всегда сопровождается долгими беседами и спорами.

Часто они перерастают в настоящие ссоры между гостями.

Чтобы этого избежать, старайтесь отвлекать гостей от чрезмерно серьезных разговоров играми или танцами.



Новогодние праздники – это прекрасная возможность провести время с любимыми людьми. Не стоит тратить драгоценное время на ссоры и обиды, ведь можно создать по-настоящему яркие и теплые воспоминания об этих днях.



