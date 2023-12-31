Стихи для детей на Новый год: что выучить к празднику

Чтение наизусть – один из самых простых и незабываемых подарков, которые дети могут сделать для родителей и гостей торжества. Какой же Новый год без стихов? Знакомство ребенка с новыми произведениями позволяет не только увеличить словарный запас, но и повышать культурный уровень, а также развивать эрудицию.

Чтобы выступление прошло на ура, стоит начать учить материал заранее. Ведь фактическую пользу приносит не только результат, но и процесс запоминания текста. Для детей подходят различные произведения – от шуточных и заводных до лирических и исторических. Главное, чтобы стихи нравились им самим.

Что лучше выучить на Новый год? Редакция "Клео.ру" предлагает список стихотворений, которые несложно запомнить. Наверняка они помогут ребенку проявить свою индивидуальность и впечатлят взрослых.



Борис Заходер – Встречали звери Новый год



Юрий Левитанский – Диалог у новогодней елки

Сергей Михалков – Под Новый год

Самуил Маршак – Дети спать пораньше лягут

Валерий Брюсов – Первый снег

Сергей Козлов – Снежинки





Кроме того, вместо стихов можно предложить детям небольшие рифмованные загадки. Ребенок, которые выучит любимые тексты под Новый год и торжественно прочтет их, однозначно зарядится праздничным настроением!