Тамара Глоба рассказала, чего ждать от "кармического" 2024 года

В конце декабря многие строят планы, загадывают желания и пишут списки целей. Наступление Нового года – это всегда радость, волнение и неизвестность. И конечно же, люди обращаются к астрологам, чтобы понять, чего ожидать от предстоящих месяцев и как лучше их проводить. Предстоящий год будет високосным, и это всегда настораживает астрологов. Многие эксперты уже дали свои прогнозы и рассказали, что 2024 год будет непростым и даже “кармическим”. Тамара Глоба пояснила, что это значит и дала свои прогнозы на ближайшие месяцы.





По ее мнению, в мире появятся новые фигуры лидеров, способные доносить свежие идеи большому количеству людей. Также она уверена, что в будущем году будет активно развиваться промышленность. Год Дракона будет фееричным и откроет новые возможности для будущего.

“Год очень важен для it, для обучения, для молодежи, для строительства дорог. Здесь развернутся мощные начинания”, – добавила астролог. Именно эти области будут процветать и развиваться.



