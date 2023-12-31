Здоровый сон: как выключить шум большого города на праздники

Зимние праздники – это еще и время петард, салютов, нестройных песен под окном, стука каблуков отплясывающих гостей у соседей сверху, а то и ремонта у соседей через стену. Все это помешает реализовать свою мечту про здоровый сон.

Сон и здоровье связаны не только устойчивыми выражениями и поговорками. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что шумовое загрязнение занимает второе место по вредности для человека после грязной питьевой воды! Плохая экология, вредное производство, рабочие перегрузки и прочее – далеко позади. Согласен с международной оценкой и российский Роспотребнадзор.

Ущерб здоровью любого человека наносят звуки от 45 дБ: это может быть и звук работающей стиральной машинки, и бормочущий телевизор, не говоря уже о резких шумах на другом уровне дБ. В числе последствий постоянного акустического дискомфорта, особенно при звуках выше 55дБ – повышение артериального давления, потеря слуха, болезни сердца, стресс, тревога, раздражение и проблемы со сном, включая длительные…

Дело в том, что нервная система спящего человека более уязвима. И внешние звуки (особенно кратковременные резкие шумы) заставляют его проснуться в большем стрессе, чем если бы они застали его в состоянии бодрствования. А уж если такое пробуждение длится все новогодние каникулы…

Неполноценный сон провоцирует развитие многих болезней, снижает общее качество жизни, влияя на способность наслаждаться окружающей средой и на социальные взаимодействия. «Мы провели исследование, в котором приняли участие школьники, студенты вузов и колледжей, – рассказывает Елена Самороднова, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России. – 80% из них считают, что спят недостаточно, и это отражается не только на их настроении, но и на самочувствии: появляются головные боли, быстрая утомляемость и общее недомогание. Нарушение гигиены сна может привести к развитию хронических заболеваний, снижению работоспособности и способствовать развитию вредных привычек».





Да, существуют законы и нормативы, ограничивающие уровни шума в рабочих и жилых помещениях, а также на улицах. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Один из возможных вариантов – специальные наушники, но как их правильно выбрать?

Ольга Карташова-Красовская, руководитель отдела маркетинга и PR Anker Innovations Россия и CНГ:

– Хорошие наушники для сна выполняют две основные задачи: блокируют шум и помогают быстрее заснуть. Такие наушники должны иметь эргономичную форму – плотно вставляться в ушной канал и не выходить за ушную раковину, чтобы вы могли с комфортом спать даже на боку. В качественные наушники устанавливается шумопоглощающий корпус и специальные драйверы, подавляющие шум. Они также комплектуются насадками разных форм и размеров – при их правильном сочетании одна и та же модель наушников подходит людям с разной конституцией.

Настроиться на отдых и быстрее заснуть помогает соответствующая музыка. Умные наушники отслеживают процесс вашего засыпания и соответственно меняют ее громкость. В идеале наушники должны также мониторить фазы сна, продолжительность и периодичность которых помогает оценить качество вашего отдыха.

Специальные наушники для сна – важный аксессуар для заботы о здоровье, повышающий качество жизни современного человека.