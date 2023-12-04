Память продолжает жить: ровно 14 лет назад не стало Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов покинул этот мир 14 лет назад, в зимний день 4 декабря. Но память о всенародном артисте продолжает жить. Без преувеличения актера можно назвать глыбой советской кинокультуры. Он смог воплотить на экране самые разные образы по характеру, темпераменту и социальной принадлежности героев.

Хотя путь к кинославе у Вячеслава Тихонова был непростой. Павлопосадский парень с началом Великой Отечественной войны пошел учиться на токаря по металлу. Потом работал на военном заводе и втайне мечтал сниматься в кино.

А родители видели в нем инженера или специалиста по сельскому хозяйству. И в 1944 году Тихонов даже поступил В Автомеханический институт, но вскоре все же сбежал из нелюбимого вуза во ВГИК.

После завершения учебы Вячеслав Тихонов сыграл свою первую роль в фильме "Молодая гвардия" (1948). Кинолента завоевала любовь зрителей, однако Тихонова после этого долго не приглашали сниматься – никто не видел за внешней красотой глубинный актерский потенциал. Поэтому какое-то время будущий народный артист работал Театре-студии киноактера.

Ну а с 1957 года Вячеслав Тихонов был зачислен в штат киностудии имени М. Горького, после чего начался его звездный взлет. Роль простого тракториста Матвея Морозова в киноленте "Дело было в Пенькове" (1957) принесла Тихонову всенародную известность.





А далее карьера артиста начала набирать обороты. Актер снялся в таких кинолентах как "Мичман Панин" (1960), "Две жизни" (1961), "Доживем до понедельника" (1968).

Всесоюзное признание Вячеславу Тихонову принесла роль Андрея Болконского в киноэпопее "Война и мир" (1967). Роль потребовала от артиста невероятной самоотдачи, таланта и творческого поиска.

Позже случилась роль, которая станет для Вячеслава Тихонова его визитной карточкой. В фильме "Семнадцать мгновений весны" (1973) он сыграл роль разведчика Исаева-Штирлица, которая принесла ему огромную известность. Также Вячеслав Тихонов известен по фильмам "Белый Бим Черное ухо" (1977). "ТАСС уполномочен заявить", "Утомленные солнцем" (1994) и другие.





Актер был женат дважды. Первой его супругой была народная артистка СССР Нона Мордюкова. В семье родился сын Владимир. В браке со второй женой Тамарой Тихоновой у актера родилась дочь Анна.

Вячеслав Тихонов награжден многочисленными премиями, медалями, орденами. За участие в фильме "Семнадцать мгновений весны" он получил премию КГБ СССР. Однако самой важной его наградой, пожалуй, является всенародная любовь к его творчеству и уважение к памяти об артисте, которая, несмотря на годы, продолжает жить.