27-летняя фигуристка Аделина Сотникова дебютировала в кино

Олимпийская чемпионка посетила открытие новой линейки косметических товаров для детей, которую представила известная личность в сфере блогинга Елена Сажина. В эксклюзивном интервью для издания "Страсти", 27-летняя фигуристка Аделина Сотникова поделилась моментами кинокарьеры.

Сотникова появится в сериале "1963. Время, вперед!" о жизни и достижениях Валентины Терешковой, первой женщины, совершившей полет в космос. Аделина отмечает, что основные съемки начнутся только в апреле 2024 года, но уже снята первая серия.

Фигуристка поделилась своими эмоциями от нового процесса. Съемочная группа только что сняла первую серию, тизер, чтобы подогреть интерес. Аделине было страшно, ведь это был абсолютно новый опыт для нее, она не могла не ощущать волнения. Однако режиссер был рядом, поддерживал и помогал ей с каждым шагом. Сотникова думает, что успешно справилась с этим небольшим, но значимым испытанием.

Аделина вкладывает значительные усилия в подготовку к своему актерскому амплуа, вникая в каждую деталь текста, взаимодействуя с режиссером и учась у коллег с большим стажем. Неожиданно для себя, она обрела искреннюю дружбу со своей коллегой Ульяной Донсковой, которая исполняет главную роль в сериале. Благодаря Ульяне, которая щедро поделилась уроками мастерства, Аделина научилась преодолевать свое беспокойство.

На площадке съемок для нее все было непривычно, особенно потому, что им пришлось работать по 12 часов в день. Все очень устали, но старались поддерживать друг друга. Для фигуристки это был особенный момент, ведь это ее первый опыт в кино. Она искренне благодарна всем, кто был рядом и помогал ей справиться с волнением.

Множество фигуристок после завершения спортивной карьеры расширяют свои горизонты и погружаются в мир кино и телевидения. Корреспондент уточнил у Сотниковой о возможностях попробовать себя в роли телеведущей, ответ Аделины был полон тайны и интриги:

"Посмотрим, что принесет будущее. Меня всегда интересует все новое и неизведанное. Пока никто не знает, чем я буду заниматься", – загадочно заявила Сотникова изданию "Страсти".