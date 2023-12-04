Ксения Бородина любит не только отдыхать в Турции, но и является поклонницей турецких сериалов. Телеведущая выложила несколько снимков в своем аккаунте в соцсети со светского мероприятия в Стамбуле. На кинопремии "Золотая бабочка" селебрити вышла на красную ковровую дорожку в качестве гостьи.

Бородина появилась на турецкой кинопремии в Стамбуле в элегантном черном платье на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Селебрити нанесла на лицо макияж "smoky-eyes", подчеркнув глаза и сделала объемную укладку.

На кинопремии ведущая "Дома-2" сфотографировалась со звездами турецкого кино. Бородина засветилась на снимках с Керемом Бюрсином (исполнителем роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь"), Эрсином Арыджы, Берил Позам, Гедзе Консу, Эмре Алтугом.

Под снимками подписчики и друзья Ксении Бородиной оставили многочисленные восхищенные комментарии. Многие отметили красоту и стройность ведущей проекта "Последний герой". А некоторые даже признались, что завидуют ей. Среди звездных комментаторов отметились Ольга Орлова и Рита Дакота.

Напомним, что Ксения Бородина не только ведущая, но и счастливая мама. У нее две дочки от двух браков. От первого мужа – предпринимателя Юрия Будагова в 2009 году Бородина родила дочь Марусю. Во втором браке с бизнесменом Курбаном Омаровым в 2021 году у пары родилась дочь Теона.

С октября 2023 Ксения Бородина была занята участием в проекте "Последний герой" в качестве ведущей. В экстремальном шоу на этот раз участвовали семейные команды. Также Ксения Бородина вела такие проекты как "Битва экстрасенсов", "Перезагрузка", "Женский клуб".