Для того чтобы прийти к славе популярному певцу пришлось преодолеть непростой путь. Сейчас исполнитель хита "Цвет настроения синий" является одним из известнейших артистов отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров получил множество наград и заслуженно стал одной из самых узнаваемых и влиятельных фигур в российской музыкальной индустрии.

Помимо музыкальной карьеры, Киркоров также активно работал как продюсер и писал песни для других исполнителей. Он сотрудничал с такими звездами, как Лара Фабиан, Дима Билан, Ани Лорак и другими. Кроме того, он даже пробовал себя в роли предпринимателя и открыл свое заведение в Москве.

Однако на днях стало известно об еще одном увлечение Филиппа Киркорова. Правда, если в других начинаниях у него все получается, то в казино он терпит неудачи. Как оказалось, популярный певец далеко не самый фартовый игрок.

Тем не менее он помогает выигрывать своим друзьям своим присутствием. Так, Филипп Киркоров назвал себя талисманом для азартных людей. Он убежден, что если он находится рядом с человеком, который играет в казино, то тот обязательно одерживает победу.

"Я знаю, что мне категорически в казино не везет, но все мои друзья знают и моя бывшая супруга, что я приношу удачу. Поэтому меня всегда сажают рядом", – признался Филипп Киркоров.

Ранее "Клео.ру" писали, что поп-король Филипп Киркоров объяснил отсутствие эстрадного титула у Леонтьева.