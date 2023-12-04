Перенесшего инфаркт Михаила Боярского выписали из больницы

Популярный артист покинул стены медицинского учреждения после того, как пережил инфаркт. Михаил Боярский теперь продолжит свое восстановление дома.

Широкую популярность любимому актеру многих принесла роль в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера". А помимо карьеры в кино, Михаил Боярский стал известен как певец. Его голос и талант впечатлили публику, и его песни, такие как "Зеленоглазое такси", "Листья жгут", "Встреча в пути" и другие, получили признание общественности. Как известно, весной этого года Михаил Боярский признался, что хочет закончить с работой в театре. Как бы сильно популярный артист не любил играть, годы уже дают знать о себе. По словам актера, ему не просто сложно танцевать и петь, а даже передвигаться по сцене во время спектаклей. Как известно, весной этого года Михаил Боярский признался, что хочет закончить с работой в театре. Как бы сильно популярный артист не любил играть, годы уже дают знать о себе. По словам актера, ему не просто сложно танцевать и петь, а даже передвигаться по сцене во время спектаклей.





Теперь у артиста возникла еще одна проблема со здоровьем. В конце ноября Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в больницу. По словам врачей, актер пережил инфаркт. Им удалось стабилизировать состояние народного артиста. На следующий день после случившегося он был переведен из реанимации в обычную палату.





Спустя несколько дней перенесший инфаркт Михаил Боярский был выписан из больницы. Теперь свое восстановление популярный актер продолжит в стенах родного дома. Многие переживают за состояние своего любимца. Однако причин для беспокойства нет. Михаил Боярский признался, что чувствует себя замечательно.







