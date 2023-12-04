"Голубой огонек" – это традиционное российское музыкальное шоу, которое проводится каждый год с 1960-х годов. Оно является одним из самых популярных и долгоживущих музыкальных телешоу в России. "Голубой огонек" представляет собой гала-концерт, на котором выступают известные артисты российской эстрады.

Каждый год список участников может меняться, но в течение долгих лет на шоу выступали и продолжают выступать такие известные артисты, как Филипп Киркоров, Михаил Боярский, Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, Игорь Крутой, Юрий Антонов, Лариса Долина, Алсу, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие.

Кроме того, "Голубой огонек" также является площадкой для презентации новых талантов и молодых исполнителей. Многие победители и участники телевизионных конкурсов, таких как "Голос", "Фабрика звезд" и "Новая волна", также принимают участие в этом шоу.

На днях были названы имена ведущих шоу Голубой огонек-2024. В этом году его проведут Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. А вот радовать своими номерами в эту ночь будут Сосо Павлиашвили, SHAMAN, Жасмин, Нонна Гришаева, Лев Лещенко, Наталья Подольская. Как известно, за день снималось несколько артистов. Сначала они выступали на сцене, а затем садились за стол и озвучивали поздравления зрителям.