Певец Шура рассказал о своих планах на Новый год

Звезда 90-х певец Шура рассказал о том, как планирует провести новогоднюю ночь. Больших планов у селебрити нет, поэтому, скорее всего, он встретит Новый год под теплым уютным одеялом, вкушая любимый салат "Оливье". Телевизор с концертами и фильмами тоже прилагается.

Видимо, певец просто хочет отдохнуть в тишине после всех концертов, которые запланированы у него с 28 декабря по шестое января. Селебрити уточнил, что декабрь "забит" от и до – сплошные выступления.

В интервью исполнитель хита "Холодная луна" вспомнил, что однажды он отмечал Новый год за городом со своим друзьями и коллегами по цеху. И это был самый настоящий праздник. Как признался певец, ощущения были непередаваемые – можно было не думать о делах и просто наслаждаться жизнью. Самое приятное, что запомнилось Александру тогда – это ощущение семейственности.

Певец посетовал, что пока у него нет домашнего очага. Но он продолжает надеяться – все впереди. Шура откровенно признался, что в будущем Новом году хотел бы встретить свою судьбу. По словам исполнителя, у него давно не было тех самых чувств, от которых "бабочки порхают в животе". Пока он делится своей душевной теплотой только с любимым питомцем – собакой по кличке Муха.

Напомним, что настоящее имя певца Александр Владимирович Медведев. Шура приобрел широкую известность в конце 90-х. Наиболее известные композиции исполнителя: "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам".

Пусть этот Новый год принесет Александру исполнение заветного желания! А зрителям – новых концертов и выступлений Шуры!



