Вдова Караченцова написала заявление на увольнение из Ленкома

75-летняя советская и российская артистка ранее рассказывала, что такое решение ей далось непросто. Дело в том, что у вдовы Николая Караченцова произошел конфликт с руководством из-за отсутствия главных ролей в спектаклях. Ко всему прочему, Людмила Поргина жаловалась тогда на низкую заработную плату, которую она назвала "кошкиными слезами". Гонорар актрисы в театре "Ленком" составлял 40 тысяч рублей, также она получала 17 тысяч рублей пенсии. Ситуацию спасало полученное звание заслуженной артистки РФ – это еще 30 тысяч рублей.

Накануне в СМИ появились слухи о том, что народная артистка окончательно покинула сцену, а после и страну. Пролить свет на ситуацию решил нынешний директор театра Марк Варшавер. В беседе с журналистами издания "Абзац" руководитель прокомментировал скандал вдовы Караченцова в "Ленкоме", который обернулся концом ее карьеры.

По словам заслуженного деятеля искусств, Людмила Поргина действительно больше не работает в театре. В последнее время артистка участвовала в постановках как персонаж массовки, а недавно решила написать заявление по собственному желанию. Марк Варшавер сообщил журналистам, что это произошло около недели назад.

Стоит отметить, что советская и российская актриса Людмила Поргина работала в столичном "Ленкоме" с семидесятых годов и по 2010 год. После шестнадцатилетней паузы артистка вернулась на сцену, это произошло в 2022 году. Вдова Николая Караченцова, по словам Марка Варшавера, не получала главных ролей как раз из-за длительного перерыва.