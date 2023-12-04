Ведущие "Орла и решки" Антон Лаврентьев и Алина Астровская ждут второго ребенка

"Орел и Решка" – популярная телевизионная программа, которая является комбинацией путешествий, развлечений и реалити-шоу. Программа впервые вышла в эфир в 2010 году и быстро завоевала популярность в России и за ее пределами. Одними из известнейших ведущих шоу стали Антон Лаврентьев и Алина Астровская.

Многие считают, что пара познакомилась во время съемок программы. Однако это далеко не так. Еще за пять лет до появления в шоу будущие возлюбленные подписались друг на друга в одной из социальных сетей. Первая встреча состоялась у Антона Лаврентьева и Алины Астровской благодаря Регине Тодоренко. Подруга пары пригласила девушку на встречу, но вместо супруги Влада Топалова пришел Антон Лаврентьев.

Долгое время пара скрывала свой союз. Однако в 2019 году ведущий программы "Орел и решка" на одном из своих концертов признался в любви будущей невесте. А спустя некоторое время Алина Астровская подарила супругу ребенка.