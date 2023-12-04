Певица Zivert рассказала о своих ожиданиях от 12 сезона шоу "Голос"

После новогодних праздников Первый канал покажет новый сезон шоу "Голос". Проект откроет для зрителей не только новых участников, но и нового наставника. Стало известно, что кресло ментора впервые займет певица Zivert (Юлия Сытник).

В интервью певица Zivert рассказала о своих ожиданиях от 12 сезона "Голоса". По словам исполнительницы, для нее очень важен опыт наставничества в таком грандиозном проекте. Девушка подчеркнула, что чувствует свою профессиональную зрелость для такой работы, ведь она уже успела проявить себя как автор песен.

Юлия Сытник призналась, что ждет вдохновения от участия в конкурсе в новом для нее качестве. Певица не скрывает, что ей есть чем поделиться с участниками.

На шоу "Голос" певица планирует работать с экспериментальным звучанием. Она призналась, что находится в вечном творческом поиске, поэтому пробовать что-то новое для нее очень актуально. Zivert настроена привнести в современную поп-культуру нечто авангардное и необычное. Звезда заверила, что погружение в проект для нее будет стопроцентным: творческой работе она отдает себя полностью.

Помимо новой наставницы в 12 сезоне "Голоса" в качестве педагогов появятся Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев.

География проекта расширяется: в "Голосе" на этот раз появятся представители Грузии, Кубы, Белоруссии, Эстонии, Таджикистана и новых субъектов РФ. В конкурсе примут участие исполнители из ЛНР, Мариуполя и других регионов России.